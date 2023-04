Tram e Passante, Bignami: "Interferenza cronologica tra i due cantieri, chiedo al Comune collaborazione"

“Chiediamo al Comune leale collaborazione”. Il vice ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami punta il dito contro l’amministrazione comunale riguardo ai tempi di realizzazione di due importanti opere cittadine, il Passante e il tram. Palazzo d’Accursio, ha infatti spiegato Bignami, ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ad Autostrade, di anticipare i lavori previsti dal cronoprogramma del Passante sui cavalcavia per le due linee del tram, che si intersecano con l’opera autostradale.

Il node delle risorse

L’obiettivo, è quello di completare le opere in tempo per la fine del 2026, così da non mettere a rischio i fondi Pnrr che per larga parte finanziano la tramvia bolognese. "Ho riscontrato la fondatezza di queste informazioni - dice Bignami - e confermo che si sono tenuti due incontri da cui è emersa una significativa interferenza cronologica nella realizzazione delle opere del passante col tram. I motivi per cui il tema emerge solo ora al Mit? In realtà questo va chiesto al Comune a cui chiediamo leale collaborazione", ha detto Bignami a margine di un’iniziativa organizzata dall’Automobil Club Italia.

Linea rossa, i primi lavori su strada

Intanto da martedì 2 maggio parte la fase preliminare dei lavori sui cantieri E4, E5 ed E6 della Linea rossa del tram in viale Europa, via della Fiera, e sulla viabilità limitrofa al parcheggio "Michelino" per l’eliminazione dello spartitraffico centrale e la realizzazione dell’illuminazione pubblica provvisoria. Una fase che sarà completata entro la fine di maggio e che, fa sapere l’amministrazione comunale, non avrà particolari ripercussioni sulla viabilità pedonale e veicolare.