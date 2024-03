Alla fine Romano Prodi riceverà l'Archiginnasio d'Oro (grazie anche alla destra)

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Alla fine Romano Prodi verrà insignito dell'Archiginnasio d'Oro dalla città di Bologna. Il Consiglio comunale, infatti, ha approvato oggi con 28 voti favorevoli su 33 consiglieri presenti la delibera che concretizza la proposta avanzata dal sindaco Matteo Lepore e già licenziata dalla Giunta nelle scorse settimane, non senza scatenare frizioni, polemiche e bagarre dentro e fuori Palazzo d'Accursio.

I voti bipartisan

La maggioranza ha votato coesa (Pd, Coalizione Civica, Lista Lepore insieme a Verdi, Anche tu Conti) e la proposta ha raccolto anche il favore Gian Marco De Biase di Bologna ci piace e Giulio Venturi della Lega. I cinque contrari vengono da Fratelli d'Italia, assenti o non partecipanti alla votazione invece il meloniano Fabio Brinati, Matteo Di Bendetto della Lega, Nicola Stanzani di Forza Italia e Samuela Quercioli di Bologna ci piace. Con tanto di applauso finale sollevato dai banchi del centrosinistra, la delibera è così passata con tre voti in più dei 25 previsti dal Regolamento, che richiede la maggioranza dei due terzi per l'attribuzione delle onorificenze di questo tipo.

Le ragioni del riconoscimento

"Nel corso della vita Romano Prodi ha dimostrato un impegno straordinario in campo istituzionale, economico e della ricerca scientifica lasciando un'impronta indelebile nel panorama europeo e internazionale", ha dichiarato il sindaco Matteo Lepore, che ha sottolineato il legame "sincero" tra l'ex premier e Bologna, dove tuttora "spende il proprio impegno gratuitamente, non solo dando consigli, certo, anche prendendo posizione- continua Lepore- ma rappresentando comunque una figura di riferimento che credo tutti dobbiamo apprezzare. Una persona che merita il nostro rispetto, la nostra stima e credo anche il nostro riconoscimento".

La reazione di Prodi: "Sono commosso"

Non si è fatto attendere il commento del diretto interessato: "Sono commosso per la manifestazione di stima che il Consiglio comunale di Bologna mi ha mostrato - ha detto Prodi in una nota -. In particolare sono grato al sindaco, Matteo Lepore per aver avanzato la proposta di un riconoscimento, l'Archiginnasio d'oro, per il quale sono felice ed onorato". Sulla notizia ha fatto sapere la sua anche Pier Ferdinando Casini: "L'Archiginnasio d'oro a Romano Prodi è una bella pagina per Bologna. Ringrazio quegli esponenti dell'opposizione che, in forme diverse, hanno dimostrato la loro sensibilità istituzionale".