Operata a 86 anni per femore e omero fratturati, Carla torna a camminare dopo solo 24 ore: "Un miracolo" | VIDEO

Quando è arrivata all’Ospedale Maggiore in ambulanza, Carla Franchi, bolognese di 86 anni, pensava che non sarebbe mai tornata a camminare. E invece, dopo soltanto 24 ore dall’intervento chirurgico alle fratture alla gamba e alla spalla che si era procurata cadendo sul pavimento di casa, la signora ha di nuovo mosso i primi passi lungo il corridoio dell’ortogeriatria in cui è ricoverata. "Per me è un miracolo tornare in piedi e muovere i primi passi – è stata la prima cosa che ha detto ai giornalisti, circondata dall’équipe medica che l’ha curata -. Questi professionisti hanno delle mani d'oro, non finirò mai di dire loro grazie per quello che hanno fatto".

"È un evento piuttosto raro - spiega Domenico Tigani, Direttore dell'ortopedia del Maggiore - riscontrare negli anziani una frattura bilaterale del collo del femore con un'ulteriore frattura dell'omero". Tutto è successo molto in fretta, come racconta la stessa paziente: si trovava in casa quando improvvisamente è caduta sul pavimento. Pensando di riuscire a rialzarsi da sola ha tentato di farsi forza con braccia e gambe per tornare in piedi, ma purtroppo gli arti inferiori non hanno retto. Ricaduta una seconda volta a terra, molto addolorata, l'anziana è riuscita a raggiungere il telefono e chiamare la sorella che, attraverso il 118, l’ha soccorsa e trasportata al Maggiore. Qui, in un'unica seduta operatoria durata 6 ore, gli ortopedici con il supporto degli anestesisti hanno eseguito una sostituzione protesica di entrambe le anche, nonché l'osteosintesi della frattura di omero.

"Grazie al carattere, alla fiducia e alla massima collaborazione della signora, nonché in virtù di un lavoro di squadra tra ortopedici, anestesisti, geriatri, fisioterapisti e infermieri, oggi festeggiamo i primi passi della signora Carla" aggiungono Anna Maria Baietti, Direttore del Dipartimento delle Chirurgie Specialistiche e Claudio Lazzari, Direttore del Presidio ospedaliero. Il tempo di recupero della signora Carla non sarà brevissimo, ma l'anziana non vede l'ora di tornare ad essere autonoma come lo era prima dell'incidente: guidare la macchina e preparare i tortellini, questa volta anche per i suoi medici e infermieri dell'ortogeriatria del Maggiore.

"Ho avuto il piacere di incontrare la signora Carla Franchi per portarle un saluto e per farle arrivare un sentimento di vicinanza da parte mia e della giunta intera. Grazie alla competenza dei professionisti sanitari, che ringrazio per la loro costante dedizione, potrà ora iniziare rapidamente un percorso di recupero e riprendere la vita normale" chiosa Raffaele Donini, Assessore alle Poliche per la Salute della Regione, al termine della visita avvenuta stamane.