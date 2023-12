Pediatria sotto stress, ma l’Ausl rassicura: “Nessun allarme” | VIDEO

Arrivano fino a cento bambini i bambini che ogni giorno afferiscono al pronto soccorso per problemi dovuti, maggiormente, a infezioni delle vie respiratorie. “Niente allarmismi – dice Chiara Ghizzi, direttrice del reparto all’ospedale Maggiore di Bologna – ma il reparto al momento è sotto stress. Non abbiamo un letto libero al momento, tanto per intenderci. Ma ci siamo preparati in tempo”.