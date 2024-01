Piscine e palestre gratis con "Pillole di movimento 2024": ecco quelle aderenti

"Chi si ama si muove": è questo lo slogan della campagna "Pillole di Movimento", arrivata con entusiasmo alla sua edizione numero tredici. Di che si tratta? Intanto lo scopo principale è quello di promuovere l’attività fisica come medicina naturale per combattere la sedentarietà, uno dei principali fattori di rischio per la salute. Esiste infatti una stretta correlazione tra inattività e patologie cronico degenerative come l’obesità, che è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità una vera e propria malattia. Il promotore dell'iniziativa è UISP Bologna, ma gioca in squadra con azienda USL di Bologna, le Farmacie LloydsFarmacia-Benu e Federfarma, la Città Metropolitana e le Società Sportive che hanno aderito.

Come accedere alle palestre e alle piscine a titolo gratuito

La campagna Pillole di Movimento è rivolta alle persone sedentarie. Possono usufruire della gratuità solo le persone maggiorenni in possesso di certificato medico per attività sportiva non agonistica e che non risultino già iscritte da settembre 2023 nelle palestre o piscine in cui intendono utilizzare la gratuità. Occorre contattare le segreterie delle Polisportive, delle palestre e delle piscine per conoscere i termini della promozione, le attività e gli orari disponibili. La promozione è valida fino all’esaurimento dei posti che ogni società ha messo a disposizione. L’attività gratuita del mese in omaggio terminerà nelle piscine il 29 febbraio, nelle palestre il 31 marzo.

Le realtà sportive che aderiscono:

Gruppo Sportivo Riale ASD

Polisportiva Giovanni Masi

Polisportiva Monteveglio

Polisportiva Pontevecchio

Polisportiva Sport 2000

Shotokan Club

Sempre Avanti A.S.D.

Sogese Community

Uisp Bologna

Unione Polisportiva Persicetana

Unione Sportiva Zola SSD A.R.L.

Le confezioni di Pillole di Movimento: 22 mila a disposizione, ecco dove trovarle

Dal 9 gennaio 2024 nelle Farmacie LloydsFarmacia-BENU e Federfarma di Bologna e provincia saranno disponibili le 22mila scatole di Pillole di Movimento 2024. Le confezioni contengono un bugiardino su cui sono riportati: l’elenco delle società sportive che aderiscono al progetto e le attività motorie che le stesse mettono a disposizione per un mese e il regolamento per aderire al progetto.

Le palestre e le piscine aderenti alla campagna Pillole di Movimento