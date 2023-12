La torre degli Asinelli è tornata a illuminarsi per Natale. Dopo dopo le 18 è stato azionato il fascio di luce cangiante che la avvolgerà per le prossime settimane. Dal rosso al fucsia, dall'arancione al bianco, l'iniziativa promossa da Confcommercio Ascon è diventata ormai una tradizione del centro cittadino, ma quest'anno assume un significato particolare visto il momento di apprensione riguardo alla situazione della Garisenda e l'impatto che gli interventi per la sua messa in sicurezza hanno avuto nell'area sotto le Due Torri.

"Oltre a essere un augurio di buone feste a tutti i bolognesi, è un segno di speranza e comunità - ha detto il sindaco Matteo Lepore presente all'accensione - e un modo per aiutare i commercianti della zona. Vogliamo lavorare sempre di più con loro perché questa è una zona viva e deve continuare ad esserlo, e nei prossimi giorni illumineremo anche via San Vitale".

L'illuminazione è stata realizzata con led a basso consumo che danno vita a una morbida dissolvenza tra colori che richiamano il Natale, intervallata da un animato gioco di luci. L'impianto temporaneo nasce dalla collaborazione di vari enti bolognesi ma quest'anno, data la situazione della Garisenda che si è riflessa sulla "sorella" Asinelli e su tutta piazza di Porta Ravegnana, c'è stato il rischio di non vederlo in azione: "L'autorizzazione dalla Soprintendenza e dal Comune è arrivato soltanto qualche giorno fa, abbiamo fatto di corsa - ha spiegato il direttore generale di Confcommercio Ascom Giancarlo Tonelli -. Riproporre questa iniziativa significa anche portare rispetto e fiducia a tutti i negozianti della zona che nonostante le difficoltà continuano a lavorare. È la luce che sconfigge il buio"