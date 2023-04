Chiara Ferragni a casa Morandi: "Ragazze in gamba"

Chiara Ferragni sotto le Due Torri oggi. Prima dell'appuntamento alla profumeria Douglas per incontrare i fan, in Via Rizzoli 10, la "social queen" è andata a trovare un amico, anzi due.

"Ragazze in gamba" scrive Gianni Morandi in un post che lo ritrae insieme a Chiara Ferragni e alla moglie Anna. Chiara e Gianni hanno lavorato insieme sul palco dell'Ariston, in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo.