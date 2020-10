Come preparare una gustosa confettura di melagrana

Dopo la zucca, tipico autunnale dal colore vivace e gusto intenso è la melagrana: ricco di elementi nutritivi, si presta bene per realizzare un'ottima confettura. Come? Vediamo insieme il procedimento per realizzare tanti gustosi vasetti, da poter sfruttare nel lungo periodo.

Tempi

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Ingredienti

Una decina di frutti di melagrana

400 grammi di zucchero

Una bustina di preparato per marmellate a base di pectina

Procedimento