L'ispettore Coliandro torna in TV: nuova serie al via il 22 settembre

Torna il 22 settembre su Rai 2 il goffo "Ispettore Coliandro" e a interpretarlo è sempre Giampaolo Morelli.

La prima puntata dell'ottava serie si intitola "Fantasma" ed è naturalmente ambientata sotto le due torri.

Come ti sei sentito nel ritornare su quel set a Bologna? “Mi sono sentito a casa - aveva detto Morelli ad Antonia Forenzano di Napoli Today - Coliandro è inevitabilmente da qualche parte dentro di me. Stavolta è passato un bel po' di tempo prima di interpretarlo di nuovo e mi sono chiesto: ‘Ma, mò lo so rifare?’, ci lavoro su. Poi, quando ritorno a Bologna, infilo la giacca di pelle e metto i Ray-Ban lui si riaffaccia. Per me Coliandro è ‘nu frat'".

Le riprese dell'ultima serie erano terminate a dicembre del 2020: "Tra tamponi e mascherine abbiamo portato a casa la nuova stagione, bestiale" aveva scritto l'attore protagonista sui social.