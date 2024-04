QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Al principio ci fu la coppia Fedez - Luis Sal. Poi la separazione, con tanto di "mamma e avvocato" (per riprendere una frase ormai diventata celebre all'interno della querelle tra i due). Quindi le redini passarono all'ex marito di Chiara Ferragni e mister Marra. Ieri, infine, il nuovo cambio di guardia. Ecco (ri)spuntare lo youtuber bolognese (di recente finito nel mirino della Guardia di Finanza), in tandem con il fratello, Martin Sal.

Sono le infinite giravolte alla conduzione del podcast "Muschio Selvaggio". L'ultimo passaggio di testimone si è avuto dopo l'esito della vicenda giudiziaria tra i due ex soci: “Il provvedimento - come spiegava una nota dello scorso febbraio - ha decretato che la società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast“.

Nella puntata di rientro, online da ieri, Luis non ha fatto riferimento al passato e ai litigi con Fedez. L’unico elemento di novità e distacco da quanto è stato finora è la sigla di Muschio Selvaggio. “Muschio Selvaggio è il podcast più figo. Noi qui ascoltiamo. No, insegniamo. Quindi è un’intervista? No. E non ti preoccupare se il mondo continua a bruciare. Muschio Selvaggio è qui per te”, cantano i due Sal prima di interloquire con gli ospiti Immanuel Casto - l'artista eclettico apprezzatissimo dal pubblico - e Sdrumox.