Sputi in faccia alle ragazze per le strade del centro. Le testimonianze si moltiplicano via social

"Quella che ho subito per me è stata una violenza a tutti gli effetti e siccome non sono stata la sola vorrei renderla pubblica per evitare che possa accadere ancora o perlomeno, per mettere in guardia altre ragazze". E' una trentenne di origini venete che vive a Bologna da una decina di anni a segnalare per prima di aver subito un gesto davvero sgradevole da parte di un passante. E' accaduto venerdì, come lei stessa racconta: "Ero in via Oberdan intorno alle 12.40, poco prima dell'incrocio con via Augusto Righi, quando ho incrociato un ragazzo che poi mi ha sputato sulla nuca. Sono rimasta un attimo ferma, non ho capito bene cosa stesse accadendo e quando ho realizzato che lo aveva fatto di proposito (non entro nei dettagli sull'evidente intenzione di farlo) ho fatto per seguirlo. Nel tragitto ho incrociato altre 'vittime', tutte ragazze. Una ha urlato e ha tentato di seguirlo, ma lui è fuggito da Piazza Verdi".

Anche la seconda ragazza, Roberta, conferma il racconto: "Sono io quella che ha tentato l'inseguimento, invano. Siamo andate tutte e tre in questura per denunciare la cosa e anche se sappiamo che non è certo un reato per il quale si possa aprire un'indagine vorremmo che si sapesse quanto ci è accaduto. Siamo riuscite a fare una foto e l'ho postata su Facebook scrivendo l'accaduto per cercare di capire se siamo stare le sole. Ebbene, pare proprio di no...".

Il giovane, capelli scuri e corporatura piuttosto esile, ha guardato bene in faccia Roberta e gli sguardi si sono incrociati prima che lui le sputasse dritto sul viso. Dai primi riscontri sui social avuti dalle ragazze pare che abbia colpito altre volte, anche nel mese di novembre, in zona universitaria e poco fuori: "Avrà una trentina d'anni - spiegano le ragazze - ma non possiamo dire molto altro. Forse non sta bene, fatto sta che vorremmo non accadesse ad altri perché è una cosa orribile. Sappiamo che non siamo state ferite nè scippate, ma il gesto che abbiamo subito è stato davvero scioccante".

Che il gesto possa racchiudere un sentimento di odio e stizza nei confronti delle donne? O magari più banalmente tradursi nell'atto no sense di una persona poco equilibrata. Resta l'interrogativo.