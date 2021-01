Street-food: 5 posti 'sfiziosi' a Bologna

Viene dal passato ma è tornato in auge negli ultimi anni: il cibo di strada non è solo un pasto veloce, ma mira alla qualità

Viene dal passato, ma è tornato in auge negli ultimi anni. Il cibo di strada, o street food, non è solo un veloce pasto al volo ma sempre più chioschetti e locali che puntano sulla qualità e la tradizione.

Ecco una nostra mini-guida bolognese:

Breaking Toast Irnerio

In via Irnerio 18d si preparano toast, anche maxi e vegani, preparati con diversi tipi di pane artigianale.

20mq Cilento street food

Prodotti gastronomici del Cilento e street food alla vecchia maniera al civico 5/b di via Mascarella. Si preparano cibi tradizionali della zona meridionale della Campania.

Mozzarella Street Good

Nella galleria Ugo Bassi, al Mercato delle Erbe, pizza “alta” con diversi tipi di condimenti. I latticini ovviamente la fanno da padroni.

Panzarò

In via Delle Moline 15/b, si apre una finestra sulla Puglia nata dall'incontro tra lo Street Food e lo Slow Food. Ovviamente il panzerotto è di casa.

Street Food Fish

In via San Vitale, 124, nella pescheria – fish bar si può magiare ai tavoli, senza servizio, o scegliere la formula take away per ordinare i piatti di pesce.