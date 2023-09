Bagnaia miracolato: ecco come si è salvato il pilota Ducati

Grande paura per Pecco Bagnaia al Gp di Catalogna dove il pilota della Ducati è stato disarcionato ed è caduto sulla pista mentre 20 moto arrivano a tutta velocità: l'impatto è stato inevitabile, l'incidente da brividi: Binder l'ha investito, fortunatamente colpendo solo le gambe evitando così conseguenze molte più gravi. Un comunicato ufficiale diradato dalla casa di Borgo Panigale poco dopo l'incidente tranquillizzava: " Bagnaia ha riportato contusioni multiple, ma ulteriori controlli medici non hanno evidenziato fratture. Il campione del mondo in carica volerà in Italia con la squadra".

Quasi un miracolo dunque. Pecco sta bene, nessuna frattura. "Il problema di questo tipo di incidente, cioè per investimento, è che è difficilmente arginabile - spiega Loris Capirossi al Corriere della Sera - Sui piloti non si possono mettere protezioni in ferro, andrebbero a penalizzarne la mobilità, ma solo semirigide. Proteggono certi punti, ma non tutti. Per questo quanto vissuto da Pecco resta l'eventualità più complicata da risolvere. Binder gli è passato sopra le caviglie, in quella zona i piloti hanno delle ulteriori protezioni interne, oltre a quelle semirigide sul frontale dello stivale". La differenza oggi la fa anche la tuta: "O meglio, il suo materiale. È fatta in pelle di canguro, che è dieci volte più resistente di quella di mucca, utilizzata fino alla fine degli anni 90. Ci sono protezioni ovunque e pure un Airbag che va a proteggere collo, clavicole e cassa toracica, attivandosi subito in caso di caduta".

Le parole di Bagnaia dopo l'incidente al Gp di Catalogna

Bagnaia all'uscita dall'ospedale a Barcellona ha commentato il pauroso highside avvenuto in gara e ha auspicato di poter correre a MisanoMotoGP : “Ho avuto molta fortuna, devo ringraziare. Avevo poco grip già dal warmup lap e ho fatto un highside non normale. Molto difficile individuare cosa sia successo, è stata sicuramente una caduta non normale“.

Cosa sia accaduto e come sia potuto accadere al momento non sarebbe chiaro dunque. Nè da Bagnaia nè da Ducati sono arrivate ulteriori informazioni , anche se sembrano esclusi errori da parte del pilota. La speranza ora è di rivedere il campione del mondo in forma per Misano!