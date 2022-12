Il Bologna basket 2016 sfida i Baskers Forlimpopoli per continuare a vincere

Reduce dalla bella vittoria a Castelnovo ne’ Monti, il Bologna Basket 2016 ritorna tra le mura casalinghe del Palasavena, rincuorato dalla striscia di quattro vittorie consecutive che lo hanno catapultato al primo posto del girone, a pari merito con Ferrara e Scandiano.

La squadra che affronterà i rossoblù sabato 3 dicembre, alle 18.30, al palazzetto di San Lazzaro è la Baskers Forlimpopoli. Un match che potrebbe sembrare più agevole rispetto agli ultimi incontri – i romagnoli sono terzultimi, con 3 partite vinte e 6 perse – ma che invece nasconde l’insidia di prendere l’impegno sottogamba e di sottovalutare la forza dell’avversario. In questo incertissimo e combattuto campionato di C Gold le sorprese sono infatti all’ordine del giorno e di conseguenza la pattuglia di coach Lunghini dovrà prepararsi all’impegno con grande concentrazione e umiltà.

Tra l’altro Forlimpopoli ha tra le sue vittime una corazzata come Fidenza (battuta in casa per 78-76) e ha perso sì le ultime due partite con Guelfo e Anzola, ma sempre in volata (rispettivamente di -2 e -1). Sarà quindi sicuramente un duro ostacolo sul percorso dei bolognesi. Osservato numero uno la guardia Lorenzo Brighi, che nelle ultime due stagioni viaggia a 16 punti di media e sarà coadiuvato dai pericolosi Gabriele Rossi (playmaker) e dal rientrante Dario Farabegoli (ala forte).

Per quanto riguarda i felsinei, l’atmosfera in casa BB2016 è serena. La squadra ha pian piano trovato il giusto equilibrio e i giocatori hanno raggiunto la consapevolezza dei propri ruoli all’interno del team, conquistando vittorie che, pur supportate da prestazioni convincenti dei singoli, sono frutto soprattutto di uno sforzo collettivo. Tutto partirà come sempre dal lavoro difensivo che dovrà produrre grandi volumi per consentire veloci ripartenze, ma anche la gestione dei possessi e la qualità dei tiri saranno aspetti da non sottovalutare.