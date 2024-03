Fortitudo il cuore non basta, la Coppa Italia LNP la vince l'Unieuro Forlì

Mastica amaro, amarissimo la Fortitudo Bologna che nella finale della Coppa Italia LNP del PalaTiziano di Roma è costretta a cedere alla forza della Unieuro Forlì. Finisce 61-51 per i biancorossi romagnoli dopo che al termine del primo tempo la Effe era avanti di +8.

Decisivi, ai fini della sconfitta, le maggiori rotazioni dell'Unieuro Forlì. La Fortitudo, peraltro, ha dovuto fare a meno di Pietro Aradori che, a seguito di uno scontro di gioco durante l’ultimo quarto della semifinale, ha rimediato un forte colpo al braccio sinistro che lo ha costretto a dare forfait.

Da una prima valutazione clinica, si è ritenuto opportuno procedere con accertamenti diagnostici nella giornata di lunedì. L'assenza di Aradori, inevitabilmente, alla lunga ha pesato e tanto e dopo un primo tempo condotto alla perfezione nei secondi 20 minuti i ragazzi di Coach Caja hanno dovuto segnare il passo facendosi prima rimontare e poi staccare.

Sfuma cosi l'opportunità di conquistare la seconda Coppa Italia LNP della propria storia dopo quella vinta nel 2009-2010.

Ma l'esperienza della Final Four di Roma resta comunque positiva. La Fortitudo ha mandato al tappeto la capolista del Girone Verde, verosimilmente l'avversaria diretta per la promozione in Serie A e soprattutto ha tenuto testa alla capolista del proprio Girone, quello Rosso.

La stagione è tutta da giocare.

LA PARTITA

Grande equilibrio nel primo quarto con le due formazioni che si studiano e chiudono la frazione sul 15-15. Nel secondo quarto Caja studia le mosse giuste e mette in grande difficoltà la Unieuro.



Il quarto si chiude sul 9-17 per un combinato disposto a fine primo tempo di 24-32 per la Fortitudo.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga è il turno di Coach Martino di azzeccare le mosse giuste e la partita si riapre. Nel terzo quarto Forlì piazza un parziale di 18-13 e riapre ogni discorso mentre il tabellone del PalaTiziano al minuto 30 recita Unieuro-Fortitudo 42-45.

Nel quarto finale la Pallacanestro Forlì 2.015 mette in campo tutto quello che ha e annichilisce, nel vero senso del termine, la Effe. La frazione termina sul 19-6 per la capolista del Girone Rosso, un parziale che determina il 61-51.

E scoppia la festa del pubblico biancorosso al seguito. L'Unieuro Pallacanestro Forlì 2.015 vince la Coppa Italia LNP di Serie A2 2023-2024

IL TABELLINO

Unieuro Forlì - Flats Service Fortitudo Bologna 61-51 (15-15, 9-17, 18-13, 19-6)



Unieuro Forlì: Todor Radonjic 13 (1/1, 3/4), Xavier Johnson 12 (2/6, 1/5), Daniele Cinciarini 12 (0/1, 3/6), Federico Zampini 10 (1/2, 0/3), Kadeem Allen 9 (4/9, 0/3), Davide Pascolo 3 (1/1, 0/1), Luca Pollone 2 (1/2, 0/1), Fabio Valentini 0 (0/0, 0/3), Giacomo Zilli 0 (0/1, 0/0), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/2), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 28 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Xavier Johnson 9) - Assist: 5 (Federico Zampini 2)



Flats Service Fortitudo Bologna: Mark Ogden 12 (2/4, 1/7), Matteo Fantinelli 12 (6/7, 0/4), Deshawn Freeman 12 (5/7, 0/0), Riccardo Bolpin 4 (0/0, 1/5), Alberto Conti 4 (2/4, 0/5), Alessandro Morgillo 3 (1/1, 0/0), Alessandro Panni 2 (0/2, 0/5), Celis Taflaj 2 (1/2, 0/4), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0), Luigi Sergio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Mark Ogden 10) - Assist: 5 (Riccardo Bolpin 2)