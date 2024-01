Euroleague, Maccabi-Virtus: come vederla in tv e in streaming

Seconda trasferta europea del 2024 in Euroleague per Virtus Segafredo Bologna di Coach Luca Banchi che mercoledì 10 gennaio, alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado, affronta la squadra israeliana costretta ad emigrare per le note vicende del conflitto. Maccabi attualmente al settimo posto della classifica con una statistica di 11 vittorie e 8 sconfitte.

Obiettivo per le Vu Nere tenere l'ottimo passo mostrato finora, un passo che ha messo la Segafredo al secondo posto assoluto alle spalle del solo Real Madrid. Dei temi tecnici e tattici della sfida hanno parlato in conferenza stampa proprio il Coach delle Virtus Luca Banchi e Isaiah Cordinier. Ecco le loro parole.

Le parole di Banchi e Cordinier

Le parole di Coach Banchi alla vigilia della doppia trasferta europea: “La gara di Belgrado contro il Maccabi ci obbligherà ad una prova di grande maturità, soprattutto per l’urgenza di offrire una prestazione difensiva che limiti la loro efficienza realizzativa, ad oggi una delle più prolifiche dell’intera EuroLeague. Controllare il ritmo, garantire protezione dell’area, vincere il duello a rimbalzo e limitare le palle perse saranno i cardini del nostro piano partita, per poter disputare una gara equilibrata di fronte ad un avversario che, già nella partita di andata, ha mostrato tutto il proprio potenziale.”

Il prepartita di Isaïa Cordinier: “Il Maccabi è una squadra particolare in un momento molto specifico, avremo una doppia settimana di partite in trasferta quindi siamo molto concentrati perché sarà molto impegnativo. Hanno un gioco molto veloce, quindi dobbiamo essere consapevoli e concentrati su quello che stiamo facendo come squadra e pronti a competere”.

Maccabi Tel Aviv - Virtus Segafredo Bologna, come vederla in tv e in streaming

Maccabi Playtika Tel Aviv vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, mercoledì 10 gennaio, ore 21.00, Aleksandar Nikolic Hall (Belgrado). Arbitri: FERNANDO ROCHA, EMILIO PEREZ, JOSEPH BISSANG.

Rientra tra i giocatori convocabili Jordan Mickey. Indisponibili Devontae Cacok ed Ognjen Dobri?.