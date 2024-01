Euroleague, Virtus-Basket Landes: come vederla in tv e in streaming

Ultima sfida interna nella Regular Season dell'Euroleague Women per la Virtus Segafredo Bologna femminile di Coach Pierre Vincent. Le Vu Nere, martedì 30 gennaio, all'Arena, affrontano il Basket Landes.

La squadra francese, attualmente, è al settimo e penultimo posto del Gruppo B con una statistica di 4 vittorie e 9 sconfitte.

L'obiettivo della Virtus Bologna è uno e uno solo, vincere sperando in un passo falso di Lille o Avenida Salamanca, e centrare cosi la qualificazione alla seconda fase del torneo.

Non sarà facile ma l'imperativo è quello di provarci. Di questo e dei temi tecnici e tattici della sfida ha parlato in conferenza stampa il Coach delle Virtus Pierre Vincent. Ecco le loro parole.

Le parole di Pierre Vincent

Al termine dell’ultimo allenamento che precede la gara contro Basket Landes queste sono state le parole di coach Pierre Vincent: “Vogliamo chiudere bene questa parte della stagione e vogliamo dare il massimo per qualificarci. Sarà una partita tosta, Basket Landes è una squadra atletica e veloce, dura sotto canestro e aggressiva. Per vincere dovremo controllare le transizioni e i rimbalzi, dopo aiutare sugli 1 contro 1 perchè non tirano molto da tre. Dobbiamo limitare i loro punti facili, noi fatichiamo a trovare questi punti, siamo più pericolose sul perimetro ma c’è meno efficacia nel rimbalzo in attacco e in contropiede. Tiriamo pochi tiri liberi rispetto alle altre squadre, qualche volta è legato agli arbitri però è anche dovuto alle nostre caratteristiche. Landes ha delle guardie e delle ali molto potenti e fisiche oltre che delle lunghe che lottano sotto ferro. Dovremo cercare di limitarle.”

Virtus Segafredo Bologna-LDLC ASVEL Villeurbanne, come vederla in tv e in streaming

Virtus Segafredo Bologna vs Basket Landes, martedì 30 gennaio ore 20:30, Segafredo Arena

Ingresso gratuito disponibile su VivaTicket

Diretta disponibile sul canale Youtube di EuroLeague Women