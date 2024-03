Euroleague, Zalgiris Kaunas-Virtus: come vederla in tv e in streaming

Ultima giornate della Regular Season dell'Euroleague 2023-2024. Mancano, con quelle di questa settimana, cinque partite alla fine e saranno le partite che determineranno la griglia finale per la corsa alla Final Four.

Il primo impegno di questa settimana vede la Virtus Bologna impegnata alla Zalgirio Arena, martedì 19 marzo per la sfida contro il Zalgiris Kaunas

Zalgiris Kaunas che, attualmente, occupa la quindicesima piazza del torneo con una statistica di 11 vittorie e 18 sconfitte, mentre la Virtus è settima con 17 vittorie e 12 sconfitte.

Dei temi tecnici e tattici della sfida hanno parlato in conferenza stampa il Coach delle Virtus Luca Banchi e Jordan Mickey. Ecco le loro parole.

Le parole di Banchi e Mickey

Le dichiarazioni di Coach Banchi alla vigilia della trasferta di Kaunas: “Dobbiamo giocare con fluidità, in modo collettivo, con una buona distribuzione della palla e di responsabilità, alzare la qualità dei nostri tiri. Quando lo facciamo siamo una squadra efficace. Dal punto di vista difensivo dobbiamo essere determinati e riuscire insieme a limitare il talento dei nostri avversari. Non dobbiamo smarrire la positività ed essere continui per tutti i 40′. Giocheremo in un campo che, dall’arrivo di Coach Trinchieri, ha subito solo una sconfitta in casa, mettendo in seria difficoltà tante squadre importanti. Dovremo giocare con personalità, riuscire a stare nella partita con disciplina e con maggiore presenza fisica”.

Il prepartita di Jordan Mickey: “Dovremo giocare una partita tosta, lo Zalgiris è una buona squadra, giocano bene, sono molto concentrati, soprattutto in casa. Dovremo stare attenti ai rimbalzi e in difesa, queste saranno le chiavi maggiori della gara. Dovremo giocare una partita molto attenta.”

Zalgiris Kaunas vs Virtus Segafredo Bologna come vederla in tv e in streaming

Zalgiris Kaunas vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due martedì 19 marzo, ore 19.00 Zalgirio Arena (Kaunas).

Arbitri: SRETEN RADOVIC, MEHDI DIFALLAH, JORDI ALIAGA.

Indisponibili: Devontae Cacok e Daniel Hackett. Non sarà della partita Isaia Cordinier per una distorsione alla caviglia destra riportata nell’ultimo turno di Campionato con Pesaro, le condizioni del giocatore verranno monitorate quotidianamente.