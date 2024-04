La Virtus ha il controllo fin dall’inizio e porta a casa una partita importante

Successo esterno per la Virtus Segafredo Bologna, che ha la meglio sull’Allianz Geas Sesto San Giovanni per 49-60.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Il Geas prova a partire e forte e trova subito un parziale di 5-0, ma la Virtus risponde con sette punti consecutivi di Francesca Pasa e cinque di fila di Lauren Cox, piazzando un parziale di 0-12 che le consente di riprendersi il comando del match (5-12). Sesto prova a restare a contatto, ma Bologna incrementa il suo vantaggio, fino a chiudere il quarto sul 16-24. La tripla di Peters al rientro in campo dà subito alla formazione ospite la doppia cifra di vantaggio (16-27), prima che le due squadre attraversino un lungo periodo di crisi realizzativa. Moore prova a scuotere le sue dalla lunetta, e il suo libero apre il parziale di 11-4 che consente alle padrone di casa di andare all’intervallo lungo a soli quattro punti di distanza dalle avversarie, sul 29-33. Al rientro in campo il Geas riesce a ritrovare la parità a quota 36, ma Rupert ricaccia subito indietro le avversarie. La squadra di casa resta senza segnare per oltre tre minuti e mezzo, ma Bologna non ne approfitta e sbaglia tanto a sua volta, per cui dopo trenta minuti il match è ancora in bilico, sul punteggio di 43-46. La Virtus rientra in campo con un super parziale di 0-7 e di fatto è in quel frangente che ipoteca il match, portandosi a +10 (43-53). Il Geas infatti segna solo sei punti nel quarto e non riesce mai ad andare oltre il -6, cedendo per 49-60. Pasa e Peters ne mettono 12 a testa e il Geas scivola al quinto posto con la vittoria di Campobasso.

LE PAROLE DI VINCENT E COX

Al termine della partita contro Sesto San Giovanni, valida per la 25^giornata di Techfind Serie A1, queste sono state le parole di coach Pierre Vincent: “Ho sentito coach Zanotti parlare di percentuali al tiro e noi abbiamo fatto fatica. Abbiamo una squadra che può tirare bene da 3 punti, abbiamo avuto tanti tiri aperti a disposizione ma abbiamo sbagliato tanto. Siamo riuscite a trovare qualche layup e canestri facili a inizio partita, ma nella seconda parte abbiamo faticato a ritrovare questi tiri, abbiamo tirato solo da 3 senza sfruttare i vantaggi in particolare durante i cambi. Alla fine siamo riusciti a trovare qualche punto sotto ferro, ma sono mancati tiri liberi in più. Geas ha giocato molto bene in difesa, non è stato facile segnare. Abbiamo fatto un ottimo passo avanti. L’unica cosa che mi da fastidio è la gestione del contesto: alla fine abbiamo regalato tanti tiri liberi, ci sono situazioni dove non è necessario fischiare fallo ma noi non dobbiamo metterci in posizione di permettere all’arbitro di fischiare. Dobbiamo controllarci perchè è importantissimo trovare punti dai tiri liberi quando non riusciamo a segnare in altri modi. Sono molto contento della partita di Barberis e Del Pero. Barberis ha fatto un ottimo lavoro in difesa e capisce bene il gioco, ha preso rimbalzi ed è una vera giocatrice di squadra. Del Pero aveva perso un po’ di fiducia, è una partita in cui ha dimostrato di saper difendere bene su Wadoux e segnare un tiro.

Anche Lauren Cox si è fermata in zona mista: “Siamo sempre contente di vincere, che sia una brutta o una bella partita. E’ stata una partita combattuta e la prossima partita, l’ultima di regular season contro Campobasso, lo sarà altrettanto. Lavoriamo ogni giorno e ci prepariamo per giocare al meglio in questo finale di stagione. Moore è un’ottima giocatrice, è forte e lavora bene. Sapevamo che sarebbe stato un duello sotto canestro e che avrebbe potuto segnare e prendere i rimbalzi. Abbiamo fatto un buonissimo lavoro in difesa.”

IL TABELLINO

Allianz Geas Sesto San Giovanni - Virtus Segafredo Bologna 49 - 60 (16-24, 29-33, 43-46, 49-60)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C. 6 (0/6, 2/4), Moore* 13 (3/11, 0/1), Conti*, Begic 2 (0/5, 0/2), Arturi, Wadoux 10 (2/3, 2/4), Tava NE, Trucco* 6 (0/2, 2/6), Panzera* 2 (1/7, 0/1), Gwathmey* 10 (2/5, 0/2) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 8/40 - Tiri da 3: 6/23 - Tiri Liberi: 15/18 - Rimbalzi: 42 16+26 (Moore 10) - Assist: 12 (Dotto 3) - Palle Recuperate: 13 (Gwathmey 5) - Palle Perse: 12 (Conti 3)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero 3 (1/1 da 3), Pasa* 12 (4/5, 1/2), Peters 12 (3/4, 2/4), Cox 7 (2/4, 1/5), Rupert* 10 (2/4, 2/6), Barberis, Dojkic* 5 (1/5, 0/3), Andre'* 4 (2/2 da 2), Zandalasini* 5 (1/7, 1/4), Orsili 2 (1/1 da 2), Consolini Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 16/33 - Tiri da 3: 8/25 - Tiri Liberi: 4/6 - Rimbalzi: 44 10+34 (Cox 12) - Assist: 20 (Pasa 4) - Palle Recuperate: 6 (Del Pero 1) - Palle Perse: 16 (Zandalasini 4)

Arbitri: De Biase S., Giovannetti G., D'Amato A.