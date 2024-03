Riparte la marcia della Fortitudo, espugnato il parquet della Benacquista Latina

La Fortitudo Bologna di Coach Attilio Caja smaltisce la delusione per la sconfitta nella Finale di Coppa Italia di Serie A2 per mano dell'Unieuro Forlì andando ad espugnare il parquet della Benacquista Latina.

La Flats Service, infatti, porta a casa i due punti nella sesta giornata di fase a orologio, dopo aver mantenuto il controllo in tutti i 40’ e vince con un chiaro 63-77. Decisive per la vittoria della Effe le prestazioni del collettivo con ben sei giocatori in doppia cifra.

Per la Fortitudo è la terza vittoria su cinque sfide nella seconda fase del torneo, una vittoria che le permette di riagganciare la Apu Udine al secondo posto del Girone Rosso e con lo stesso numero di partite giocate.

LA PARTITA

Parte forte, fortissimo, la Fortitudo che al termine del primo quarto è già avanti di +9, 15-24 il parziale. Vantaggio che diventa voragine nel secondo quarto quanto la Effe piazza un parziale di 9-20 andando al riposo lungo avanti di +20, 24-44 il risultato dopo 20' di gioco.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa Latina prova a rientrare in partita cambiando modulo di gioco e accorciando spazi e distanza. Ma la Fortitudo di stasera a queste latitudini è ingiocabile tanto che nonostante i 19 punti dei neroazzurri di casa la squadra bolognese ne restituisce 20 entrando nel quarto finale avanti di 21, 43-64.

Il quarto finale serve solo a cesellare il punteggio. Se lo aggiudicano, con orgoglio la Benacquista Latina, 20-13 il parziale per un risultato finale di 63-77

LE PAROLE DI COACH CAJA A FINE GARA

IL TABELLINO

Benacquista Assicurazioni Latina - Flats Service Fortitudo Bologna 63-77 (15-24, 9-20, 19-20, 20-13)



Benacquista Assicurazioni Latina: Samuele Moretti 17 (4/8, 0/0), Gabriele Romeo 12 (2/4, 2/5), Borislav georgiev Mladenov 9 (3/3, 1/1), Demario Mayfield 8 (1/5, 2/6), Salvatore Parrillo 7 (0/1, 2/5), Ivan Alipiev 4 (2/4, 0/7), Lorenzo Zangheri 3 (0/0, 1/3), Jacopo Rapetti 2 (0/1, 0/0), Kenneth Viglianisi 1 (0/1, 0/1), Jacopo Borra 0 (0/0, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 21 - Rimbalzi: 21 7 + 14 (Samuele Moretti 8) - Assist: 9 (Demario Mayfield 3)



Flats Service Fortitudo Bologna: Alessandro Panni 15 (0/0, 4/9), Alberto Conti 13 (3/5, 2/4), Deshawn Freeman 12 (5/7, 0/0), Riccardo Bolpin 10 (2/6, 2/4), Mark Ogden 10 (1/3, 1/3), Celis Taflaj 10 (5/6, 0/1), Alessandro Morgillo 4 (2/2, 0/0), Nicola Giordano 3 (0/0, 1/2), Luigi Sergio 0 (0/0, 0/1), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicolò Braccio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Deshawn Freeman 10) - Assist: 19 (Riccardo Bolpin 7)