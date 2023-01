Serie A1 femminile, la Virtus Bologna strapazza la Bruschi San Giovanni Valdarno

Sedicesimo turno del Campionato di Serie A1 di basket femminile per la Virtus Segafredo Bologna che è ospite della Bruschi San Giovanni Valdarno, fanalino di coda del torneo.

Troppo ampio il divario tra le due squadre e così la Bruschi è costretta alla resa contro le ragazze di Coach Ticchi con un netto -36 di scarto, 53-89 il finale.

Gara decisa già nella prima parte, con coach Matassini che ruota le proprie giocatrici. Top scorer per la Bruschi Alice Milani e Maddie Garrick con 12 punti.

La partita - Palla a due nelle mani della Segafredo che trova subito il canestro al primo tentativo con Laksa a cui fanno subito seguito i due tiri liberi, mandati a bersaglio, da parte di Barberis.

In questi primi minuti è Laksa a rappresentare il pericolo maggiore per la difesa toscana che le concede colpevolmente troppo spazio e la giocatrice lettone non si fa certo pregare siglando nell’arco di pochi minuti già 8 punti.

Tutto l’attacco bianconero si muove molto bene, sfruttando i propri punti di forza e creando già il primo solco e chiudendo il primo quarto sul punteggio di 8-25.

Il secondo parziale vede la Segafredo cedere qualche pallone di troppo nell’approccio alla zona di Valdarno che mette inizialmente in difficoltà le bianconere che riescono però a trovare in fretta una soluzione e scardinare la difesa 2-3 delle padrone di casa, che provano a riavvicinarsi in fase offensiva ma sono diversi gli errori al tiro

. L’ottimo parziale di Rupert consente alla Segafredo di allungare ulteriormente e chiudere in largo vantaggio il primo tempo sul 19-42.

Il secondo tempo segue la trama del precedente con la Virtus a fare la partita imponendo il proprio ritmo e ampliando al massimo le rotazioni. La velocità di palla della Segafredo continua a mettere in difficoltà Valdarno che fatica a contenere il terzetto di straniere composto da Dojkic, Laksa e Rupert, con la francese particolarmente prolifica con ben 23 punti, senza triple tentate, e il 71% al tiro.

Il vantaggio della Virtus, più che mai legittimato in questo quarto, si fonda su un dominio sotto le plance, con dieci rimbalzi in più catturati dalle bianconere, e dalle basse percentuali al tiro delle toscane che da dentro all’area si devono accontentare di un 31%, mentre da oltre l’arco di un 10%.

Il parziale si chiude di nuovo con la Virtus avanti, su punteggio di 33-71.

Ultimo quarto che inizia con le bianconere in completa gestione del match, e per quanto visto durante la partita, destinate solamente a condurre in porto una vittoria mai in discussione.

Valdarno prova un timido rientro rosicchiando qualche punto e scollinando quota 50 punti ma è tutto inutile perchè la Virtus Segafredo Bologna chiude la partita sul 53-89.

Il tabellino di Bruschi San Giovanni Valdarno-Virtus Segafredo Bologna 53-89. Progressione parziali: 8 – 25; 19 – 42 ;33 – 71

Bruschi San Giovanni Valdarno: Schwienbacher 2, Koizar 4, Tassinari 2, Lazzaro 2, Paulsson 2, Krivacevic 4, Milani 12, Missanelli 9, Bove 4, Garrick 12 All: Matassini

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 6, Pasa 5, Rupert 28, Barberis 5, Dojkic 16, Andrè 7, Zandalasini, Orsili 8, Laksa 14, Cinili All: Ticchi