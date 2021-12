Serie A1 Femminile, la Virtus Bologna passeggia sulla Gesam Lucca: 96-70 il finale

Terza vittoria consecutiva, tra campionato e coppa, per la Virtus Segafredo Bologna femminile. Le ragazze di Lino Lardo, infatti, dopo aver vinto il derby emiliano-romagnolo contro la E-Work Faenza ed il match di Eurocup contro La Roche Vendee superano con un netto 96-70 la Gesam Gas&Luca Lucca.

Nel match che chiude la nona giornata d'andata del campionato di Serie A1 le Vu Nere al femminile metteno sul parquet una prestazione intensa, sia mentalmente che fisicamente, controllando il match per tutto l'arco dei 40 minuti. Con i due punti conquistati oggi Bologna sala al secondo posto della gradutoria in condominio con la Reyer Venezia.

Da segnalare ai fini della vittoria le prove sonutose di Brianna Turner, doppia doppia per lei, 18 punti e 14 rimbalzi, Ivana Dojkic, top scorer del match con 28 punti e dell'azzurra Cecilia Zandalasini che chiude il referto con 21 punti e 6 assist.

La partita - Si parte a spron battuto con un primo quarto dove vengono messi a segno ben cinquanta punti, 30 la Virtus e 20 Lucca. Nel secondo quarto la Segafredo di fatto chiude il match mettendo a referto altri 13 punti di scarto che, sommati ai dieci del primo tempo, mandano le due squadre al riposo sul 54-31.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Virtus Bologna entra in modalità controllo e Lardo ne approfitta per ampliare le rotazioni. Tutto questo però non abbassa il livello dell'azione felsinea. La frazione, infatti, si chiude sul 20-17 mentre il tabellone della Segafredo Arena al minuto 30' dice Virtus Bologna 64, Le Mura Lucca 48.

Nel quarto finale, nonostante il match non sia in discussione, le due squadre si affrontano a viso aperto e danno spettacolo. Lucca in questa fase tiene botta bene e riesce a chiudere la frazione in parità sul 22-22. Ma il match, come detto, ha già emesso la sua sentenza. Bologna batte Lucca 96-70. Da segnalare, in chiusura, un importante dato statistico. Con i punti messi a referto stasera Sabrina Cinilli tocca quota 2300 in carriera.

Il tabellino ufficiale di Virtus Segafredo Bologna-Gesam Gas&Luce Lucca: 96-70. Parziali: 30-20; 24-11; 20-17; 22-22

Virtus Segafredo Bologna: Dojkic I. 28 Battisodo V. 7 Turner B. 18 Zandalasini C. 21 Cinili S. 9 Pasa F. 0 Tassinari E. (C) 3 Ciavarella G. 6 Barberis M. 4 Laterza M. ne

Gesam Gas&Luce Lucca: Natali G. 7 Dietrick B. 4 Gianolla C. (C) 14 Miccoli M. 11 Wiese S. 20 Azzi E. 0 Pellegrini D. ne Parmesani F. 4 Kaczmarczyk A. ne Valentino S. 0 Gilli C. 3 Frustaci S. 7