Virtus Bologna, le date dei playoff: si comincia domenica 15 maggio

Dopo la fine della regular season è già tempo di pensare ai playoff di Serie A. La Virtus Bologna ha chiuso la stagione al primo posto e con 52 punti totalizzati, vincendo anche l'ultima gara giocata in casa contro la Germani Brescia. Oltre alla finale di EuroCup - appuntamento per il prossimo mercoledi 11 maggio contro Bursaspor - le V Nere di Coach Scariolo dovranno affrontare i playoff per replicare la vittoria dello Scudetto dello scorso anno, quando in panchina c'era però Sasha Djordjevic. Primo avversario sarà la Carpegna Prosciutto Pesaro, ottava classificata in regular season.

Playoff Serie A, le date della Virtus Bologna

Di seguito le date delle prime gare dei playoff tra Virtus Bologna e Pesaro. Si comincia domenica 15 maggio, eventuale gara 5 fissata per lunedì 23 maggio.

GARA 1 – Domenica 15 maggio

Virtus Segafredo Bologna-Carpegna Prosciutto Pesaro (ore 21)

GARA 2 – Martedì 17 maggio

Virtus Segafredo Bologna-Carpegna Prosciutto Pesaro (ore 20.30)

GARA 3 – Giovedì 19 maggio

Carpegna Prosciutto Pesaro- Virtus Segafredo Bologna (ore 20.45)

Eventuale GARA 4 – Sabato 21 maggio

Carpegna Prosciutto Pesaro- Virtus Segafredo Bologna

Eventuale GARA 5 – Lunedì 23 maggio

Virtus Segafredo Bologna-Carpegna Prosciutto Pesaro