Bologna, il futuro è “Orange”

Ventitreenne dall’imponente struttura fisica, Sydney si sta mettendo in luce a suon di gol fra i grandi dell’Eredivisie, la massima competizione di calcio olandese. Figlio d’arte (suo papà Pierre ha giocato anche fra le fila del Celtic, del Benfica e del Feyenoord), il giovane attaccante ha messo a referto finora 15 reti nelle 29 partite disputate in campionato con la maglia dell’Heerenveen, balzando così in testa alla classifica marcatori in compagnia di Xavi Simons del PSV Eindhoven.

Acquistato dal Bologna per meno di un milione di euro dal Nac Breda nell’estate del 2021, il promettente centravanti è stato successivamente girato in prestito alla formazione della Frisia, dove ormai milita dal gennaio 2022. Sorvolando sulla breve parentesi emiliana del secondo semestre del 2021 (appena 5 apparizioni tra Serie A e Coppa Italia), dunque, a fine stagione il prestito di Van Hooijdonk terminerà e il giocatore potrà finalmente ritornare a Bologna, rinforzando così una formazione a tinte sempre più arancioni.

Un feeling sbocciato da poco

Piuttosto incredibilmente, però, l’idillio tra il paese dei tulipani e la città dei tortellini è nato soltanto in tempi recentissimi. Nella storia ultracentenaria del Bologna, infatti, nessun olandese aveva mai vestito il rossoblù fino all’arrivo del terzino Mitchell Dijks nel luglio del 2018. Giunto a Bologna da svincolato, dopo quattro stagioni e quasi 80 presenze condite da due reti, “il trattore” ora gioca in patria con la maglia del Vitesse. Sicuramente meno impattante il contributo di Stefano Denswill, roccioso difensore centrale mai completamente entrato nelle grazie di tifosi e società. Ora gioca in Turchia con il Trabzonspor. Continuando a scorrere la lista degli “orange rossoblù” non poteva chiaramente mancare Denso Kasius, terzino destro classe 2003 acqusitato dal Bologna per una cifra vicina ai tre milioni di euro nell’ultimo giorno del mercato invernale 2022. Planato in Emilia in punta di piedi, ha collezionato meno di quindici presenze in Serie A, ma può vantare comunquela bellezza di due assist realizzati. Al momento si trova in prestito nel campionato austriaco con la gloriosa casacca del Rapid Vienna.

Giorni nostri

Chi invece non ha certo bisogno di tante presentazioni è Jerdy Schouten. Il geometra del centrocampo felsineo ha da poco superato quota 100 partite in maglia bolognese ed è ormai una pedina fondamentale dello scacchiere tattico di Thiago Motta. Senza ombra di dubbio uno dei migliori registi del panorama italiano, l’auspicio è che possa restare in città ancora a lungo nonostante i crescenti corteggiamenti delle big. A chiudere la carrellata olandese, infine, non poteva certo mancare Joshua Zirkzee. Giunto sotto le Due Torri dopo un corposo esborso economico, è da tutti indicato come un potenziale crack. Eleganza, qualità tecniche e forza fisica non sono in discussione, ma in questo caso l’auspicio dei tifosi è che possa rapidamente diventare "meno bello ma più concreto".