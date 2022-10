L'Anzolavino cade nella sfida casalinga con la Modenese

ANZOLAVINO-MODENESE 2-3

ANZOLAVINO: Roccia, Comastri (53’ Galeotti), Cotti, Capitàni, Satalino, Cosner, Righetti (68’ Puopolo), Tonelli, Cinque, Caprino (53’ Kaba), Feze. All. Pani.

MODENESE: Della Corte, Lazzaretti (46’ Belfakir), Borghi S. (83’ Lessa Locko), Alicchi, Lusvarghi, Agrillo (73’ Serroukh), Borghi A., Boriani, Capasso, Tardini (46’ Lo Bello), Scarlata (46’ Saetti). All. Macaluso.

ARBITRO: Hafidi di Ravenna.

RETI: 20’ Capasso (M), 29’ Cinque (A), 34’ Cotti rig. (A), 69’ Alicchi (M), 78’ Serroukh rig. (M).

Clamorosa debacle casalinga per l'Anzolavino che nel giorno in cui viene messo alla prova davanti ad una diretta concorrente per la salvezza, sbaglia il match davanti al proprio pubblico. Al 20' la Modenese, arcigna e solida va in vantaggio, alla prima imbucata giusta Capasso si incunea e batte Roccia in uscita. Poi al 29' Lorenzo Cinque, su manovra di Comastri e Caprino, di testa batte Della Corte con uno spiovente morbido. Al 35' sempre Cinque subisce fallo in area e Hafidi indica il dischetto dal quale Cotti implacabile trasforma ed e' vantaggio Anzolavino. Si va al riposo con la netta impressione che la gestione della gara sia alla portata dei verdirossoblu di Mister Pani. Ma all'inizio della ripresa arriva l'episodio cruciale che stavolta vede protagonista in negativo Lorenzo Cinque il quale, prima ammonito, prende ancora giallo e viene espulso. L'uscita di Cinque dal campo e' una resa totale per i padroni di casa che spariscono letteralmente dalla contesa mentre la Modenese acquisisce minuto dopo minuto consapevolezza, e così inizia la rimonta gialloblu'. Prima e' Alicchi a pareggiare in mischia, poi Serroukh, subentrato, trasforma il rigore che Hafidi concede agli ospiti per un fallo di mano in area anzolese. Modenese arcigna e determinata mostra un piglio battagliero ed esce vittoriosa dal campo in una gara che vale doppio.