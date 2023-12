Bologna FC: “aria” di deferimento per Motta

Stando alle ultime indiscrezioni, Thiago Motta potrebbe incappare in una squalifica sportiva oltre a dover pagare una multa in denaro per via della sua ormai nota intervista rilasciata al triplice fischio della gara pareggiata domenica scorsa al Via del Mare. Come riportato dalla versione on line de “Il Resto del Carlino”, il suo avvocato difensore sarà il famigerato Mattia Grassani e avrà sette giorni di tempo per presentare la propria teoria difensiva. Una “punizione”, dunque, che non si materializzerà nell’immediato, ma che verosimilmente colpirà l’allenatore tra un paio di giornate di campionato.

Premiato questa mattina

In attesa degli eventi, intanto, il tecnico italo-brasiliano ha ricevuto questa mattina il “Premio Fortunato: lo sport è vita”. Nel salone d’onore del CONI e alla presenza del Presidente Malagò, infatti, gli è stato consegnato il prestigioso riconoscimento da parte della Fondazione Fioravante Polito. Il premio in questione, è stato istituito nel 2008 con l’obiettivo di far conoscere il valore sociale ed educativo del calcio, sensibilizzando la comunità riguardo alle malattie ematiche e cardiache e sollecitando contemporaneamente le istituzioni alla creazione di un passaporto ematico per gli atleti.