Bologna FC: il rush finale del mercato

Dopo i riscatti di Moro e Posch e gli arrivi di Beukema, El Azzouzi, Ndoye, Fabbian e Karlsson, la società del Presidente Joey Saputo sembra proprio intenzionata a non rallentare e punta dritto a chiudere altre 2/3 operazioni in entrata prima del termine ultimo fissato in data 31 agosto. In contemporanea, però, dovrà riuscire anche a cedere qualche pezzo pregiato della rosa, per alleggerire il monte ingaggi e rientrare di un po’ di quei soldi spesi durante le scorse settimane per rinforzare la squadra.

Kristiansen e Saelemaekers ad un passo

Al netto di improvvisi ribaltoni (nelle giornate conclusive del mercato è sempre meglio tenere gli occhi ben aperti), il Bologna avrebbe in mano un doppio colpo davvero importante: stiamo parlando del laterale danese del Leicester Kristiansen e del trequartista esterno belga di proprietà del Milan Saelemaekers. Senza dimenticare che, rumors sempre più insistenti, danno come in dirittura d’arrivo anche l’affare relativo all’acquisto del difensore Riccardo Calafiori dal Basilea.

Kristiansen: terzino di prospettiva

Classe 2002, Victor Kristiansen è un laterale mancino nativo di Copenhagen, in Danimarca. Con la squadra della capitale del suo paese ha vinto la Superligaen nella stagione 2021-2022, mentre nel gennaio del 2023 è passato al Leicester City in cambio di un corposo assegno da 12 milioni di Pounds. Nella seconda metà della scorsa stagione trascorsa con la casacca color blu navy delle Foxes, ha messo insieme 12 presenze in Premier League e 2 in F.A. Cup, per un computo totale complessivo di 954 minuti giocati. Nella sua esperienza con la formazione delle Midlands Orientali, anche un assist realizzato nel corso del 32° turno del campionato inglese nel match vinto per 2-1 al King Power Stadium contro il Wolverhampton. A Bologna si contenderà il ruolo di titolare con il greco Lykogiannis e con il giovane Corazza. E chissà, forse proprio anche con quel Calafiori in procinto di lasciare il campionato svizzero...

Saelemaekers: ala affidabile

Di tutt’altro spessore, anche per ovvi motivi anagrafici, il curriculum del ventiquattrenne di Berchem Sainte Agathe. Cresciuto nella prestigiosa academy dell’Anderlecht, dopo oltre 60 presenze, due gol e undici assist con la maglia dei Les Mauve et Blanc, Alexis Saelemaekers passa al Milan nel gennaio del 2020. In rossonero, 140 presenze complessive tra campionato e coppe, 10 gol e 14 assist, ma soprattutto lo Scudetto vinto sotto la guida di Stefano Pioli nella stagione 2021-2022. Per lui da segnalare anche 11 presenze e una rete con la selezione nazionale dei Diavoli Rossi. Sotto le Due Torri andrà a rinforzare il pacchetto degli attaccanti esterni, alzando così il livello di un reparto già in grado di poter contare su giocatori di indubbie qualità tecniche.

Capitolo cessioni

Digeriti i dolorosi ma necessari addii di Jerdy Schouten (passato una decina di giorni fa al PSV Eindhoven per una cifra vicina ai 15 milioni) e del bomebr Marko Arnautovic (finito all’Inter per un gruzzoletto di circa 10 milioni), i rossoblù dovranno necessariamente chiudere ancora diverse operazione in uscita per incassare un po’ di denaro ed evitare di tenere in casa giocatori scontenti. In primis ci sarà da risolvere la “grana” Dominguez: l’ormai ex capitano sembra lontanissimo dal rinnovo contrattuale e per evitare di perderlo a parametro zero la prossima stagione, il Bologna dovrà per forza accettare un’offerta inferiore rispetto al reale valore del mediano argentino. Galatasaray e Nottingham Forest, al momento, sembrano le due società favorite per accaparrarsi il contributo del giocatore sudamericano, ma non si escludo altre opzioni "last minute". Altro caso “spinoso” è quello di Musa Barrow. Da tempo ai margini della squadra (anche se oggi si è allenato con il gruppo), sul gambiano pare sempre più insistente l’interesse del Torino, anche se il club emiliano preferirebbe riuscire a piazzarlo in Arabia per evidenti motivi economici. Da trovare, infine, anche una sistemazione per il desaparecidos Vignato e per il centravanti Van Hooijdonk, entrambi dichiaratamente fuori dallo scacchiere tattico di Thiago Motta.