Bologna FC: colpo Jesper Karlsson

Ora è ufficiale: dopo gli acquisti di Beukema, El Azzouzi, Ndoye e del giovane Fabbian, arriva in Emilia anche il talentuoso esterno scandinavo Jesper Karlsson. Originario di Falkenberg, nella scorsa stagione il classe 1998 ha totalizzato 33 presenze tra Eredivisie, Conference League e Coppa Nazionale, realizzando 13 gol e distribuendo 8 assist. Complessivamente, invece, nei suoi tre anni trascorsi con la squadra di Alkmaar ha messo insieme 124 caps tra campionato e coppe europee, andando a segno per ben 46 volte. Trequartista estroso di grande versatilità, ama tentare la giocata e rendersi pericoloso da fuori area puntando forte sulle sue enormi capacità balistiche. In grado di poter giocare indistintamente su entrambe le corsie offensive, indosserà la celebre maglia numero 10, rimasta vacante dopo la dolorosa partenza di Marko Arnautovic.

I consigli di Svanberg e la “10 di Baggio”…

“Ho scelto Bologna perché è un club storico, che gioca un bellissimo calcio ed è guidato da un allenatore che mi piace”. Ha dichiarato Karlsson alla sua prima conferenza stampa in terra italica. “Inoltre il mio compagno di nazionale Svanberg mi ha parlato benissimo di questa realtà e anche Beukumena (anche lui arrivato in questa sessione di mercato dall’AZ, ndr), mi ha consigliato di venire qua”. Inevitabile, poi, anche un piccolo excursus sulla scelta di un numero di maglia che significa tanto da queste parti: “C’erano altri numeri liberi, ma questo era quello che indossava Baggio e che hanno indossato tanti fuoriclasse rossoblù: non potevo lasciarmelo sfuggire”. Infine, due parole per farsi conoscere meglio anche a livello tecnico-tattico: “Mi ispiro a giocatori con il dribbling facile, stelle come Neymar e Ronaldinho, ma uno dei miei primi idoli è stato sicuramente Ibra, essendo un mito in Svezia. In campo mi piace puntare l’uomo e calciare in porta: sono un esterno sinistro che rientra per tirare di destro, ma sono a mio agio anche con il mancino. L'obiettivo è quello di riuscire a segnare tanti gol per aiutare la squadra a fare un buon campionato. Sto bene fisicamente e in caso di necessità sono a disposizione del mister per giocare anche come prima punta”, ha concluso Karlsson.



Bologna&Svezia: amore infinito

Con lo sbarco di Jesper all’ombra delle Due Torri, il computo dei giocatori svedesi che nel corso della storia del calcio hanno indossato la gloriosa casacca felsinea sale così a quota 10. Un legame nato nel segno dell’indimenticabile Kennet Andersson e che nel tempo si è fortificato grazie all’arrivo del compianto Klass Ingesson, vero e proprio idolo della curva Andrea Costa. Discreto, in tempi più recenti, anche il contributo alla causa offerto da Mattias Svanberg, mentre nel mezzo si sono alternati un paio di onesti difensori del calibro di Filip Helander e Mikael Antonsson, il talento non del tutto esploso di Emil Krafth, qualche mezzo flop come Albin Ekdal o Erik Friberg e una completa meteora chiamata Teddy Lucic. La speranza, ovviamente, è quella che il talentuoso laterale scandinavo possa ripercorrere le orme di Kennet e Klass, le due indimenticabili “Torri svedesi” di Bologna.