Bologna FC: ufficiale la firma di Saelemaekers

Rinforzo di livello per il Bologna Football Club, che si assicura le prestazioni dell’ala belga di proprietà del Milan Alexis Saelemaekers. L’esterno arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con la società felsinea che avrà la possibilità di esercitare un’opzione futura per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore fiammingo.

Anderlecht e Scudetto con Pioli

Originario di Berchem Sainte Agathe, località non distante dalla capitale Bruxelles, cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Anderlecht fino ad arrivare a collezionare oltre 60 presenze, due gol e undici assist con la maglia Mauve et Blanc della prima squadra. Le sue performance attirano l’interesse del Milan, che nel gennaio 2020 lo acquista per circa 8 milioni. Nei tre anni e mezzo in maglia rossonera mette insieme 140 presenze fra campionato e coppe, andando a bersaglio 10 volte e regalando 14 assist ai compagni, ma soprattutto diventa una pedina indispensabile nello scacchiere tattico di mister Stefano Pioli nella straordinaria stagione 2021-2022, quella del 19° Scudetto a tinte rossonere. Ventiquattrenne in grado di poter ricoprire tutti i ruoli della trequarti offensiva, nel suo curriculum ci sono già anche 11 presenze e un gol con la selezione dei Diavoli Rossi, segno inequivocabile dello spessore internazionale dell’ultimo colpo di mercato rossoblù.

Tre convocati in nazionale

A proposito di giocatori di livello europeo: saranno tre gli atleti rossoblù che dopo il terzo turno di Serie A (il Bologna giocherà sabato alle 18.30 in casa contro il Cagliari) risponderanno alle chiamate delle rispettive selezioni nazionali per continuare il percorso di qualificazione in vista di Germania 2024. Stiamo parlando di Posch per quanto riguarda l’Austria e della coppia formata da Aebischer e Ndoye per la Svizzera.