Il Bologna femminile batte anche il Lumezzane

BOLOGNA-LUMEZZANE 3-2

BOLOGNA: Sassi L., Alfieri, Asamoah, Sassi S., Colombo (89’ Trombin), Antolini, Gelmetti, De Biase, Bonacini (54’ Zanetti), Kustrin (70’ Sciarrone), Arcamone. All. Bragantini.

LUMEZZANE: Gritti, Forelli, Redolfi, Daleszczyk, Belotti, Vavassori, Ronca (85’ Appiah), Valesi, Picchi, Scarpellini (62’ Salimbeni), Velati (63’ Paris). All. Mazza.

ARBITRO: Andrea Zoppi di Firenza.

RETI: 1’ Antolini (B), 11’ Gelmetti (B), 24’ Picchi (L), 28’ Daleszczyk (L), 86’ Colombo (B).

Il Bologna femminile ha sorriso ancora una volta per una vittoria della prima squadra allenata da Simone Bragantini. A farne le spese questa volta il Lumezzane, sconfitto per 3-2 e ora a meno undici da Arcamone e compagne, con in mezzo il Merano a meno tre ma con una partita in più. La capolista Bologna ha centrato il diciannovesimo successo di fila, quindi, in uno scontro diretto partito con l’acceleratore spinto al massimo. Dopo appena 14 secondi è stata Antolini a concludere a rete una bellissima azione cominciata dai piedi di Gelmetti e rifinita da Colombo. All’11’, poi, Gelmetti è stata bravissima a ribadire in rete dopo la respinta del portiere avversario su una conclusione di Kustrin, liberata al tiro dal bel recupero palla con assist incorporato della scatenata Colombo. Tra il 24’ e il 28’, però, le ospiti hanno trovato il pareggio sfruttando due disattenzioni della retroguardia rossoblù, che però non ha subito più particolari brividi sino alla fine dell’incontro. Il Bologna, alla ricerca spasmodica della vittoria, ha trovato con Colombo il gol del definitivo 3-2 in un’azione insistita quando mancavano appena quattro minuti al 90’, per la delusione del Lumezzane che era rimasta anche in dieci al 75’ a causa dell’espulsione per doppio giallo di Picchi.