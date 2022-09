Il Bologna Femminile vince anche a Venezia

VENEZIA-BOLOGNA 1-2

VENEZIA: Limardi, Zuanti, Verdaguer Sanchez (85’ Laaroussi), D’Avino (53’ Tuia), Airola, Cacciamali, Barro, Salvi, Carleschi, Govetto (68’ Mella), Piazza. All.: Marino.

BOLOGNA: Sassi L., Alfieri, Simone, Asamoah, Colombo, Antolini (72’ Zanetti), Gelmetti, Benozzo, De Biase (85’ Racioppo), Bonacini, Arcamone. All.: Bragantini.

ARBITRO: Muccignato di Pordenone.

RETI: 3’ Gelmetti (B); 49’ De Biase (B); 70’ Mella (V).

Altro giro, altra corsa: dopo Vicenza, anche contro il Venezia F.C. il Bologna gioca una partita di cuore, vincendo 2-1 allo stadio Taliercio grazie alle prime firme in campionato di Gelmetti e De Biase. In un primo tempo dall’intensità elevata, le rossoblù mettono la freccia già al 3’, quando Colombo gestisce sapientemente un pallone spalle alla porta, appoggia per Arcamone che, in corsa, calcia in direzione Limardi, trovando la deviazione di Gelmetti sottoporta. Un gol che permette alle ospiti di gestire il match, pressando le lagunari già in fase di costruzione e rischiando poco dalle parti di Lucia Sassi. Anzi, sfiorando anche il raddoppio ancora con Gelmetti, che sul filtrante di De Biase manca l’appuntamento con la doppietta per pochissimo. Nella ripresa, doppio turning point della gara in pochi minuti: al 49’, Colombo si porta il pallone sulla linea di fondo, crossa in mezzo all’area e trova De Biase davanti alla porta, che deposita facilmente in rete. Cinque giri d’orologio successivi, il signor Muccignato espelle Arcamone in seguito a un diverbio tra il capitano bolognese e un’avversaria. Da quel momento, le padroni di casa cominciano a premere sull’acceleratore, mancando la rete al 65’ con Piazza che manca il bersaglio da posiziona ravvicinata. La rete dell’1-2, però, è solo rimandata di cinque minuti, quando Mella devia in rete un cross dalla destra. Zuanti sfiora il 2-2, poi le rossoblù alzano il muro, con una grande Sassi che suggella il risultato a pochi istanti dal termine.