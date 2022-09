Il Bologna Femminile inizia con un pareggio

Squadra in casa C. S. Lebowski

CENTRO STORICO LEBOWSKI-BOLOGNA FEMMINILE 0-0

CENTRO STORICO LEBOWSKI: Manfredini, Nigro, Briccolani, Mannucci, Bagni, Corsiani, Sacchi (88’ Mosconi), Orlandi, Erriquez, Valoriani (68’ Tamburini), Metani (81’ Viggiano). All.: Serrau.

BOLOGNA FEMMINILE: Sassi L., Pacella (69’ Alfieri), Asamoah, Sassi S. Colombo, Zanetti (46’ Rambaldi), Gelmetti, Antolini, De Biase (78’ Spallanzani), Bonacini, Arcamone (69’ Giuliani). All.: Bragantini.

ARBITRO: Giordani di Aprilia.

Termina con un pareggio contro il Centro Storico Lebowski il primo impegno nel campionato di Serie C per il Bologna Femminile allenato dal nuovo allenatore Simone Bragantini. In un clima caldissimo, le rossoblù lottano su tutti i palloni andando vicinissime al gol nel corso del primo tempo con un tiro di Gelmetti uscito di pochissimo. La fisicità continua a farla da padrona e Arcamone e compagne sfiorano la rete del vantaggio nella ripresa con Colombo e Bonacini, mentre le padroni di casa trovano in Lucia Sassi un ostacolo troppo forte da battere.