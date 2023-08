Verso Bologna-Milan: pre game e probabile formazione

Sarà un lunedì sera da brividi quello che tra due giorni vedrà il Bologna ospitare il Milan fra le mura amiche dello stadio Renato Dall’Ara per la prima gara del campionato di Serie A 2023-2024. Davanti a 30mila spettatori, infatti, i felsinei dovranno sfoderare una prova di grande coraggio per cercare di colmare l’evidente gap tecnico che al momento separa le due formazioni. Una differenza ulteriormente evidenziata dalle recenti cessioni di Schouten e Arnautovic, venduti rispettivamente al PSV e all’Inter nel corso dell'ultima settimana.



Le parole di Motta in conferenza



Intervenuto nel consueto appuntamento dell’antivigilia, il tecnico italo-brasiliano è apparso tranquillo nonostante la sua squadra sia ancora un cantiere aperto: “Giocheremo comunque al massimo delle nostre potenzialità, contro un club che lotterà fino in fondo per lo Scudetto. Questo è il presente e non abbiamo tempo per pensare ad altro. Posso solo garantire il nostro massimo impegno”. Inevitabile, ovviamente, aprire una finestra anche sulla situazione del mercato in entrata: “Abbiamo individuato 3-4 profili utili alla nostra causa, capaci di aumentare il livello interno e quindi di tutto il gruppo. C’è ancora tempo per rinforzare la rosa e sappiamo cosa ci serve”. Per chiudere, infine, con qualche annotazione di carattere tecnico in vista del match di apertura in programma tra poco più di 48 ore. “Il capitano contro il Milan sarà Dominguez, mentre sulla sinistra ci sarà un ballottaggio tra Lykogiannis e Corazza, visto che entrambi si stanno alleando bene e sono molto concentrati. Ci mancherà la regia di Schouten, ma abbiamo tanti giocatori con qualità in quella zona del campo. Ndoye? È arrivato già in grande forma, può essere schierato in tutti i ruoli d’attacco e ci darà una grande mano”.

Possibile formazione



Per affrontare i rossoneri guidati dall’ex Stefano Pioli, dunque, Thiago Motta avrà poco margine di manovra, essendo la coperta parecchio corta. Davanti a Skorupksi, quindi, dovrebbero esserci Posch a destra, Lucumi e Beukema al centro e il giovane Corazza sulla corsia mancina. Davanti a loro, la coppia formata da capitan Dominguez e Moro, con Ferguson, Aebischer e l’ultimo arrivato Ndoye alle spalle dell’olandese Zirkzee. Ancora indisponibili Barrow, Orsolini e il lungodegente Soumaoro.