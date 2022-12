L'Imolese prova l'arrembaggio finale ma è solo pari

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2): Cardelli; Carcani, Gorelli, Siniega, Montini; Bovolon, Borghi, Nunziatini; Russo; Galligani, Ubaldi. A disposizione: Rossi M., Biagini, Brenna, Contipelli, Ciurli, Regoli, Rossi A., Calamai, Mascia, Gjana, Noccioli, Marzierli, Gerardini. Allenatore: Daniele Buzzegoli.

IMOLESE (4-4-2): Rossi; Cerretti, Serpe, Zagnoni, De Vito; Faggi, Bensaja, Zanini, De Feo; Fonseca, Stijepovic. A disposizione: Adorni, Fort, Milani, Annan, Macario, Attys, Zanon, Castellano, Pagliuca , Agyemang, Rocchi, Selleri. Allenatore: Giuseppe Anastasi.

Arbitro: Simone Taricone di Perugia.

Imolese in trasferta contro il San Donato Tavernelle. Padroni di casa in maglia gialla, ospiti in bianco. Passa un minuto e gran colpo di testa di Stijepovic, con il pallone che esce di poco. Al 9' Russo mette un pallone con i contagiri per Ubaldi, fermato però dal direttore di gara che sanziona una posizione di fuorigioco. Un minuto dopo Fonseca, completamente solo in area di rigore, calcia mettendo a lato. Al 16’ conclusione di Ubaldi ma ci arriva bene Rossi. Al 21' Galligani prova a servire Nunziatini in area di rigore, la difesa dell'Imolese allontana. Al 25’ ci prova Bensaja, ma l'arbitro ravvisa fuorigioco. Ancora pericolosi i padroni di casa: lancio di Russo colpo testa di Cerretti, Russo di nuovo ma ci arriva bene Rossi che mette in angolo. Al 28’ Cardelli blocca il calcio piazzato di Zanini ma prende una botta sulla schiena parando e rimane a terra. Al 32’ Russo prova il lancio con il destro ma arriva bene Rossi. Al 45’ la difesa Imolese si lascia sfuggire Galligani che se ne va in velocità, poi calcia Russo ed alza sopra la traversa. Ad inizio ripresa punizione di Bensaja sulla barriera, sulla respinta tiro di De Feo. Al 51' Ubaldi controlla un gran pallone in area e serve Nunziatini, il cui diagonale è sventato dal provvidenziale intervento di Rossi. Al 54’ Serpe recupera palla su Bovolon ed evita il corner con rimessa Imolese. Al 60’ Stijepovic conclude debole e centrale solo davanti a Cardelli: tiro debole per lui. Al 62’ ci prova Galligani ma arriva bene Serpe. Ancora avanti i locali, recupera Gorelli e passa a Russo: conclusione centrale. Al 67' Russo conclude da fuori trovando la grande risposta di Rossi. Al 71’ tiro-cross di Ciurli che finisce alto sopra la traversa. Al 73’ palla sul fondo di Marzierli. Ottimo spunto il suo che entra in area, si libera dell'avversario con una serie di finte e calcia con il pallone che esce di pochissimo. Al 73’ tiro di Galligani arriva bene Rossi. Poi ci prova Zanon, arriva Cardelli che interviene per il primo angolo ospite. All'81’ palo clamoroso di Zagnoni, poi verso l’altro palo salva Cardelli. Nel recupero secondo angolo per l’Imolese, Cerretti palla morbida allontanata dalla difesa.