Verso Empoli-Bologna, Motta: “Focalizzati solo su questa gara”

Archiviata la sconfitta interna subita per mano dell’Inter nel turno precedente, il Bologna si appresta ad aprire la 29a giornata del campionato di Serie A 2023-2024 sfidando l’Empoli diretto da Davide Nicola nell'anticipo del venerdì sera. Con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona rossa, la formazione toscana dovrà necessariamente cercare punti preziosi in chiave salvezza, mentre gli emiliani saranno chiamati a sfatare il cosiddetto “tabù del Castellani” per difendere il 4° posto dagli assalti delle inseguitrici.

Assenze che diventano opportunità

Inevitabile, di fronte ai microfoni di Casteldebole, partire dal pesante vuoto che lascerà l'olandese al centro dell'attacco: “Mi spiace molto per lui, perché Joshua stava andando alla grande e dovrà rinunciare anche alla chiamata della sua nazionale. Viceversa, questa sarà una grande occasione per Odgaard e per Castro, che è arrivato con grande entusiasmo. Abbiamo, come sempre, bisogno del contributo di tutti”, ha continuato il tecnico, “anche se con caratteristiche diverse e senza fare paragoni con chi non sarà della partita”. Tra gli assenti di rilievo, inoltre, ci sarà anche Stefan Posch, ma per il ruolo di terzino destro il casting sembra ancora aperto: “Beukema potrebbe giocare nuovamente in quel ruolo, ma sia De Silvestri che Corazza stanno benissimo e chi giocherà sarà al massimo livello. Idem per chi verrà impiegato in posizione centrale, visto che abbiamo la fortuna di poter contare su tre difensori di spessore”.

Empoli, avversario solido

Indisponibili a parte, il Castellani rappresenta storicamente un vero e proprio tabù per il Bologna, ma l’italo-brasiliano non sembra particolarmente preoccupato dai nefasti precedenti del passato. “È un fattore relativo: noi siamo focalizzati su questa sfida e sarà il campo a parlare, dicendo al triplice fischio se abbiamo fatto bene oppure male. Il passato è passato, restano dati da consultare e non possiamo cambiarlo: quello che conta adesso è soltanto il presente”, ha chiarito il mister rossoblù, prima di parlare delle ottime qualità della formazione toscana. “Di certo affronteremo una squadra in un buon momento di forma, che anche contro le big ha dimostrato di essere pericolosa. Hanno una fase difensiva molto organizzata, si battono con grande sacrificio e grande voglia: sono bravissimi a limitare il gioco degli avversari, per poi ripartire con le loro armi offensive. Nicola è sicuramente un allenatore che sta lavorando bene, ma noi siamo concentrati e focalizzati solo su noi stessi. Ribadisco", ha concluso il tecnico, "che ci sarà bisogno dell'intero gruppo: di chi giocherà tutta la gara, di chi farà solo cinque minuti e ovviamente anche di chi rimarrà in panchina a trasmettere energia ai propri compagni impegnati sul campo".