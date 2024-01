Verso Cagliari-Bologna, Motta: “Gara dura, servirà un grande spirito di gruppo”

Terminata l’avventura in Coppa Italia con l’amara sconfitta di Firenze, il Bologna torna a gettarsi a capofitto nelle movimentate acque del campionato per disputare la prima gara del girone di ritorno. Ad attendere gli emiliani nel match valido per la 20a giornata di questa Serie A 2023-2024, ci sarà lo spigoloso Cagliari diretto da Sir Claudio Ranieri, attualmente quartultimo in classifica e alla disperata ricerca di punti salvezza. Una partita, quella contro il cosiddetto “Casteddu”, che si preannuncia complessa per la band di Thiago Motta, considerando anche l'assenza forzata per squalifica della punta di diamante Joshua Zirkzee e quella dell'ultimo minuto di Alexis Saelemaekers, fermato nelle scorse ore da un risentimento muscolare.

Le parole del tecnico in conferenza

Come di consueto, ad introdurre la partita ci ha pensato il mister rossoblù, che ha così analizzato la prossima sfida nel classico appuntamento della vigilia: “La Coppa Italia è un capitolo chiuso e adesso siamo tutti concentrati sul Cagliari”, ha attaccato il mister ai microfoni di Casteldebole. “Le tante assenze possono creare una grande opportunità per chi li sostituirà e questa è una di quelle. Siamo un gruppo straordinario, che finora ha fatto benissimo rendendo tutti orgogliosi e vogliamo continuare così. “Affronteremo una squadra molto abile a cambiare sistema di gioco, con attaccanti molto pericolosi in area", ha poi precisato parlando della compagine sarda. "Pericolosissima sui cross e quindi dovremo essere bravi ad aggredire le palle in area. Servirà una grande prova corale. Ranieri? Un signore in tutti i sensi: è stata una fortuna averlo avuto come allenatore” .



Orsolini a quota 200

Intanto, con i suoi 120 minuti giocati al Franchi in Coppa Italia, l’esterno offensivo Riccardo Orsolini ha raggiunto le 200 presenze in maglia rossoblù. A lui, la società consegnerà una targhetta-riconoscimento per il prestigioso traguardo raggiunto.