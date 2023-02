Il Granamica si aggiudica il derby con la Valsanterno

VALSANTERNO-GRANAMICA 0-1

VALSANTERNO: Sammarchi, Sini (46’ Righetti, 78’ Betti), Valentini, Callegari, Resta, Zaganelli, Simone (55’ Bali), Suzzi, M.Tonini, Suma (62’ T.Ragazzini), Scalise (43’ Castaldo). All. Biagi.

GRANAMICA: Barbieri, Magagni, Tomatis, Marchesi, Maietti, Caselli, Maione, Capitanio (76’ Baldazzi), Cavina (59’ Langella), Finessi (62’ Karapici), Zattini (71’ Spitz). All. Marchini.

ARBITRO: Dumitrascu di Reggio Emilia.

RETI: 13’ Maione.

Un tempo ciascuno, ma il risultato premia il Granamica. Il match tra la Valsanterno e i bolognesi di mister Marchini si decide proprio in una prima frazione meglio interpretata dagli ospiti, con un trend che si inverte nella ripresa ma senza equilibrare il risultato del campo. La rete di Maione finisce così per penalizzare oltremisura una formazione valligiana che avrebbe senz’altro meritato il pari, sfumato nel finale con un tiro di Tonini che fa gridare al gol ma si perde di pochissimo sul fondo. Lo 0-1 maturato sul campo, sommato ai risultati provenienti dagli altri terreni di gioco, aggrava la situazione di classifica per i ragazzi di mister Biagi, chiamati ora più che mai a una grande impresa nelle dodici partite rimanenti. Il ritmo impostato dal Granamica nell’incipit di gara soffoca la Valsanterno, soprattutto sul reparto mediano. Le principali occasioni sono così di marca ospite: al 6’ Sammarchi si supera ribattendo da pochi passi sulla conclusione di Zattini, servito in piena area da Capitanio. È il preludio al vantaggio ospite: al 13’, sugli sviluppi di un calcio di punizione morbido, Maione controlla in area e trafigge Sammarchi con un diagonale (0-1). Ancora Maione, al 22’, avrebbe l’occasione per raddoppiare, ma il duello ingaggiato con Sammarchi questa volta vede il portiere vincitore. La Valsanterno si vede in proiezione offensiva solo nella ripresa, con il Granamica che praticamente scompare dal campo e si limita a difendersi. Resta al 54’ ha l’occasione per il più classico dei gol dell’ex, ma il suo tiro è ribattuto sulla linea da un difensore a Barbieri battuto. Il portiere classe 2003 è decisivo, invece, al 65’, con una doppia parata su Righetti prima e su Tonini poi a evitare il pari. Lo stesso Tonini, al minuto 88, ha la grandissima occasione per l’1-1: pregevole lancio lungo di Valentini in campo aperto, l’attaccante sfugge alla difesa ma il tocco morbido a scavalcare Barbieri lambisce il palo e si perde di pochissimo a lato.