Il Corticella cala il poker con il Fanfulla

CORTICELLA-FANFULLA 4-1

CORTICELLA: Cinelli, Tcheuna (28? st Mambelli), Cudini (43? st Arnolfi), Chmangui, Ferraresi, Sadek (38? st Campagna), Menarini, Marchetti, Oubakent, Trombetta (33? st Amayah), Farinelli (10? st Larhrib). All. Miramari.

FANFULLA: Cizza, Bignami, Bettoni, Agnelli, Caradonna (38? st Magnaldi), Rosa, Caprioli (30? st Cazzaniga), Donnemma (18? st Odalo), Bernardini (18? st Confalonieri), Lusha (18? st Siani), De Angelis. All. Bonazzoli.

ARBITRO: Orazietti di Nichelino.

RETI: 4? st Sadek (C), 26? e 38? Oubakent (C), 30? Trombetta (C), 44? De Angelis (F).

Pronti via e il Corticella prova ad impensierire Cizza, ma il colpo di testa di Farinelli termina alto. All?8? invece, sulla punizione di Menarini, l?estremo difensore bianconero viene ingannato dal rimbalzo: la sfera viene colpita di testa da Cudini che trova la traversa a dirgli di no. La risposta del Fanfulla è in due tentativi di offensiva che fruttano un corner e una conclusione di Bettoni sul conseguente tiro dalla bandierina. Al 15? è ancora la squadra padrona di casa a provarci, ma Oubakent da buona posizione spara a lato. Nonostante si giochi soprattutto nella zona centrale del campo, non mancano le occasioni. Al 23? Caradonna sottomisura spara alto, mentre al 39? ci vuole un doppio intervento firmato Cizza-Bignami per evitare il vantaggio del Corticella. Al 43? l?occasione forse più ghiotta del primo tempo capita al Fanfulla. Sugli sviluppi di un calcio d?angolo, il colpo di testa di Bignami viene respinto sulla linea, Caradonna replica venendo ancora murato e Bettoni poi conclude alto. Nella ripresa, al 4?, alla prima palla in area del secondo tempo, il Corticella passa con Sadek che si inserisce e riesce a toccare il pallone quel tanto che basta per battere Cizza. La reazione del Fanfulla inizialmente sembra esserci, con Cinelli che due volte dice di no a Caprioli e Rosa. Dal 26? qualcosa cambia definitivamente: Oubakent, Trombetta e ancora Oubakent sfruttano le possibilità capitategli sui piedi per fissare il risultato sul 4-0. Proprio dopo il gol che chiude definitivamente il match con una decina di minuti di anticipo arrivano almeno un paio di opportunità. Al 44? De Angelis in mischia realizza il gol della bandiera, mentre un paio di minuti dopo Siani colpisce in pieno il palo direttamente da calcio di punizione.