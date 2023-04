Imolese di rimonta: vittoria per 3-1

Serie C

Imolese-San Donato 3-1

Imolese (4-2-3-1): Adorni; Zanon, Maddaloni, Camilleri, Annan; Bertaso, Faggi; De Feo, Zanini, Tulli; Simeri. A disp. Molla, Serpe, Fort, Scremin, De Vito, Mamona, Agyemang, Bani, Lindholm, Perez, D'Auria, Macario, Bensaja. All. Antonioli.

San Donato Tavarnelle (4-3-1-2): Cardelli; Carcani, Gorelli, Siniega, E. Rossi; Calamai, Bovolon, Bianchi; F. Russo; Ubaldi, Mazierli. A disp. Biagini, Galligani, Campinotti, Regoli, Borghi, Gerardini, Noccioli, A. Rossi, Montini, Pezzola, Giana, Viviani. All. Buzzegoli.

Arbitro: Michele Giordano di Novara.

L'Imolese batte il San Donato in rimonta. Succede tutto nella ripresa, dopo il cartellino rosso a Siniega per doppia ammonizione. Vantaggio ospite con gol su rigore di Russo. Pareggio subito dopo dell’Imolese con Faggi, che capovolge la situazione grazie alla rete del vantaggio di Simeri. Il terzo gol dei rossoblù lo sigla Faggi: doppietta personale e tre punti per l'Imolese.