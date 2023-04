Pari Imolese, ma un episodio non va proprio giù

Allo stadio Romeo Galli è andato di scena il derby di serie C Imolese-Rimini. Una gara nella quale avrebbe meritato forse un po’ di più la formazione rossoblù, che ha accettato l'1-1 finale seppur con qualche rammarico. Questo risultato deve comunque essere visto con fiducia per il futuro, perché vedendo come gioca la squadra si può sperare nella salvezza. Prima occasione per il Rimini con Rossetti: cross in area, palla respinta che il giocatore riminese controlla di petto e colpisce non ottimamente, Adorni blocca in presa e per il portiere esordiente è la sua prima parata in campionato. Poco dopo è l'Imolese ad andare vicina al gol: prima ci prova Simeri, Zaccagno esce, sulla ribattuta il tentativo è di Faggi ma termina fuori. Ancora Simeri si incunea in area ma il sinistro dell'attaccante rossoblù da posizione vantaggiosa termina di parecchi metri fuori. Al 36' il vantaggio del Rimini con Piscitella, subito pareggiato da Zanini al 41' dopo che lo stesso giocatore già aveva impegnato Zaccagno con un'ottimo tiro parato. Nella ripresa ci prova prima De Feo con una conclusione su invitante sponda di Simeri. Poi è il dribbling in area di Mamona a creare qualche pericolo. Il duello con Regini è molto dubbio per un presunto contatto del terzino, e non mancano le proteste. Addirittura l'Imolese ha chiesto che il Var venga istituito per tutto il campionato.