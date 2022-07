Imolese, il 2 agosto la presentazione del calendario

L'Imolese conoscerà il proprio futuro il 2 agosto, quando presso la sede del Coni a Roma vi sarà la presentazione del calendario del prossimo campionato di serie C 2022/23. Evento che sarà possibile seguire in diretta perché trasmesso su Rai Sport a partire dalle ore 12:00. A questo punto è probabile che proprio in quella circostanza si conoscerà la composizione dei gironi di Lega Pro. Un vero e proprio rebus complice anche l'esclusione dal campionato di Campobasso e Teramo il cui ricorco presso il Collegio di garanzia del Coni è stato bocciato, e adesso si attenderà la decisione del Tar che però difficilmente potrà ribaltare tale decisione. Ma non si può mai dire. Fremono in tal caso Torres e Fermana, pronte a sostituire le due compagini escluse.