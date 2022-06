Medicina Fossatone, annunciato il team manager Enrico Pifferi

Il Medicina Fossatone ha annunciato Enrico Pifferi come team manager. Porta in dote sette esperienze positive tra le quali una condivisa con mister Geraci. Il team manager di una società che continua a strutturarsi senza se e senza ma. Un valore aggiunto, che saprà mettersi in luce e soprattutto saprà rendersi utile. Un collante tra area tecnica, società e giocatori che ha già dimostrato in passato quanto sia importante svolgere questo ruolo.