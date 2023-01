Medicina Fossatone sconfitto dal Diegaro

MEDICINA FOSSATONE-DIEGARO 1-2

MEDICINA FOSSATONE: Palermo, Commissari (15’ st Alpi), Caidi, Tonelli, Randi (10’ st Savini), Carboni, Guidi, Rocchi (10’ st Montalbani), Barbaro (19’ st Nerzu), Sabbatani, Boschi (24’ st Venturi). All. Geraci.

DIEGARO: Foiera, Zannoli, Panzavolta, Lo Russo, Fofana (28’ st Pagliarani), Morganti (25’ st Bartoletti), Pagliarini (47’ st Magi), Snkhare, Noschese, Longobardi, Casalboni (17’ st Belward). All. Cucchi.

ARBITRO: Gabriele Iurino di Venosa.

RETI: 35’ st Longobardi rig. (D), 47’ pt Boschi (M), 1’ st Noschese (D).

Partita chiusa, per il Medicina Fossatone, fin dai primi minuti col Diegaro a difendere la propria porta e poco preciso nello sfruttare le ripartenze. La prima opportunità arriva al minuto 25 quando Sabbatani si lancia in campo aperto ma viene recuperato, appena prima di calciare, dalla difesa rossoblù. Prova a superare la timidezza iniziale il Diegaro e al 30’ si trova in superiorità numerica. Ingenuità di Guidi va in scivolata commettendo fallo: già ammonito, guadagna anzitempo la via dello spogliatoio. La situazione si complica quando, tre minuti più tardi, il direttore di gare vede un tocco di mano in area giallorossa e fischia il rigore. Dal dischetto si presenta Longobardi che spiazza Palermo. Il Medicina Fossatone prova subito a reagire ma solo in pieno recupero trova il gol del pareggio: da corner, Tonelli svetta più in alto di tutti e indirizza sul secondo palo dove Boschi è preciso e puntuale nel ribadire in rete. Il pareggio maturato all’ultima azione del primo tempo, dura meno di 60” perché il Diegaro, in uscita dagli spogliatoi, trova il nuovo vantaggio. Palermo non può nulla sul perfetto tiro a giro di Noschese. Doccia gelida per i giallorossi che rischiano di affondare ma, al 64', il neo entrato Belward si ostacola con un compagno e non segna il tris. Piove sul bagnato in casa Medicina quando al minuto 71 Carboni si fa espellere: protesta troppo animata dopo il cartellino giallo ricevuto e l’arbitro estrae il rosso diretto. Crescono gli spazi per il Diegaro che avrebbe altre occasioni per aumentare il proprio vantaggio ma sia Lo Russo che Longobardi calciano sulla traversa. Così come accaduto nel primo tempo, nell’ultimo corner della partita, il Medicina Fossatone si crea l’occasione per pareggiare ma il pallone resta a pochi centimetri dalla linea di porta senza che nessuno lo infili in rete.