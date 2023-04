Il Medicina Fossatone supera di misura il Del Duca Grama

DEL DUCA GRAMA-MEDICINA FOSSATONE 0-1

DEL DUCA GRAMA: Farsoni, Buzi (23’ st Zacchi), Grieco, Maltoni, Borgini, Barbini, Bertozzi (30’ st Strada), Bravaccini, Gregori (12’ st Marouane), Ndiaye (37’ st Venzi), Simeoni (41’ st Clemente). All. Pozzi.

MEDICINA FOSSATONE: Stanzani, Commissari (32’ st Dradi), Castagnini G., Alpi, Randi (20’ st Castagnini R.), Carboni (15’ st El Abbassi), Mezzetti (29’ st Savini), Guidi, Barbaro, Boschi, Rubino (17’ st Nerzu). All. Geraci.

ARBITRO: Tommaso Balzano di Rimini.

RETI: 26’ st Guidi.

Termina a reti bianche un primo tempo dai ritmi bassi, col Medicina a tenere il pallino del gioco, e che si accende solamente sui tentativi di Boschi. Il primo arriva al minuto 18 ma Farsoni compie un autentico miracolo negando al numero 10 il gol del vantaggio. Duello che si ripete al 35’ quando Boschi, dopo aver recuperato un pallone in area di rigore, riesce a calciare verso la porta trovando nuovamente un impeccabile Farsoni. L’azione si concluderebbe, dopo la respinta, col palo colpito da Barbaro ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Prosegue la manovra avvolgente di un Medicina Fossatone che tiene il possesso di palla ma fatica negli ultimi venti metri. E così il Calcio Del Duca Grama prova ad approfittarne delle transizioni con rapide ripartenze ma pecca in precisione. La rete che determina il risultato finale arriva al 71’. Boschi allarga per Alpi che crossa perfettamente per Guidi: l’inserimento del centrocampista è fatto con i tempi giusti e il pallone è solo da appoggiare in rete. Al minuto 84, gli ospiti sfiorano il raddoppio degli ospiti ma la gioia della rete sbatte sul palo colpito di testa dallo sfortunato Boschi.