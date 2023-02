Il Medicina Fossatone supera di misura il Progresso

PROGRESSO-MEDICINA FOSSATONE 0-1

PROGRESSO: Hysi, Mantovani, Cocchi, Busi, Medi (33’ st Sansò), Laguzzi (44’ st Matta), Selleri, Hasanaj, Rossi, Bardeggia, Baietti. All. Farneti.

MEDICINA FOSSATONE: Palermo, Alpi (36’ st Savini), Castagnini G., Dradi, Randi (25’ st Rocchi), Guidi (33’ pt Commissari), Mezzetti, El Abbassi (32’ st Castagnini R.), Barbaro (25’ st Venturi), Sabbatani, Boschi. All. Geraci.

ARBITRO: Spera di Barletta.

RETI: 39’ st Boschi.

Poche occasioni in un primo tempo equilibrato col Progresso che cresce alla distanza. Se nei primi 20’ è il Medicina Fossatone ad affacciarsi di più dalle parti di Hysi, senza però mai creare problemi, tocca poi ai padroni di casa ma Palermo si sporca i guanti solamente al minuto 40 quando, su corner battuto preciso da Selleri, Busi colpisce di testa: la prodezza dell’estremo difensore giallorosso è notevole mantenendo il pareggio all'intervallo. Tiene il pallino del gioco, nella ripresa, il Progresso che però manca spesso negli ultimi sedici metri. Al 54’ arriva la rete dei padroni di casa ma Bardeggia, che insacca di testa, è in fuorigioco. Prosegue l’azione del Progresso ma il tiro di Rossi (63’), su perfetto cross di Medi, è debole e centrale. Mancano reali azioni pericolose e così si arriva al minuto 84 quando il Medicina Fossatone ha la grande occasione per passare in vantaggio: Sabbatani fa partire l’azione, Boschi rifinisce ma la finalizzazione di Savini non è precisa. È solo un modo per prendere la mira visto che, 60 secondi più tardi, arriva la rete del vantaggio ospite: il passaggio di Commissari è preciso per Boschi che, in area, si gira e trova l’angolino senza lasciare scampo a Hysi. Doccia gelida per i padroni di casa che, nonostante l’assalto finale, non riescono ad evitare la sconfitta e conseguente vittoria del Medicina Fossatone.