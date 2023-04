Il Mezzolara cade nel finale con lo Scandicci

MEZZOLARA-SCANDICCI 0-1

MEZZOLARA: Malagoli, Fiore, Garavini, Bovo, Dall'Osso, Ndiaye, Landi, Roselli, D'Este, Fiorentini, Dalmonte. All. Nesi.

SCANDICCI: Timperanza, Ficini, Paparusso, Di Blasio, Edu Mengue, Francalanci, Cecconi, Discepolo, Bartolozzi, Brega, Saccardi. All. Taccola.

ARBITRO: Marco Schmid di Rovereto.

RETI: 93' Cecconi.

Buon primo tempo degli ospiti, che sono pericolosi in tre occasioni con Saccardi ma il Mezzolara si difende bene e riesce a mantenere il risultato invariato fino al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa ancora Saccardi è pericoloso, mentre il Mezzolara si rende pericoloso in diverse circastanze, ma il portiere avversario riesce a respingere gli attacchi dei padroni di casa. Al 93' arriva il gol vittoria: scambio al limite dell'area e tiro di Cecconi che si insacca in rete per i tre punti per gli ospiti.