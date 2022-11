Un punto a testa nel derby per Medicina Fossatone e Bentivoglio

MEDICINA FOSSATONE-BENTIVOGLIO 2-2

MEDICINA FOSSATONE: Palermo, Rocchi (33’ pt Castagnini G.), Dradi, Caidi (44’ st Castagnini R.), Alpi (27’ st Commissari), Carboni, Guidi, Barbaro, Venturi (35’ st Nerzu), Sabbatani, Boschi (27’ st Sciuto). All. Geraci.

BENTIVOGLIO: Farinella, D’Errico, Bonandin, Neri, Battaglia, Cattabriga, Margotta (35’ st Lipparini), Colle, Grimandi (21’ st Sansonetti), Fratangelo (42’ st Bonenti), Pressato (21’ st Spadaccino). All. Galletti.

ARBITRO: Lelli di Cesena.

RETI: 8’ pt Dradi (M), 37’ pt Fratangelo (B), 17’ st Boschi (M), 41’ st Lipparini (B).

Regna l'equilibrio in un primo tempo dalle poche occasioni create. Il Medicina Fossatone sblocca la partita al minuto 18, da calcio d'angolo. Il tiro dalla bandierina di Carboni è perfetto per la testa di Dradi che, abile nello smarcamento, ha tutto il tempo di piazzare il pallone nell’angolino alla destra di Farinella. Il vantaggio dei giallorossi non rompe l’equilibrio creatosi fino a quel momento e il Bentivoglio prosegue nell'impostazione data alla gara affidandosi alle ripartenze. E proprio su una di queste, al 37’ dopo un corner battuto dai giallorossi, arriva il pareggio. Lo sprint di Fratangelo è micidiale, lo scambio con Margotta è preciso e il tiro, dopo che il primo era stato ribattuto, non lascia scampo a Palermo. Si va all’intervallo sull’1-1. Escono col piglio giusto dallo spogliatoio i ragazzi di mister Geraci che sfiorano il nuovo vantaggio con Sabbatani ma l’estremo difensore ospite nega il 2-1. E' questione di tempo perché al minuto 62 Sabbatani si trasforma in rifinitore per Boschi che riporta il Medicina Fossatone avanti. I giallorossi avrebbero anche le possibilità per incrementare il vantaggio ma la sfortuna (traversa su punizione al 66') e un po’ di imprecisione impedisce al numero 9 di entrare a referto. E così, proprio mentre la gara si avviava al 90’, il Bentivoglio trova il pareggio. Il cross di Colle è perfetto e pesca un liberissimo Lipparini che di testa appoggia facilmente in rete. Gli ospiti potrebbero anche vincerla, quattro minuti più tardi, ma Palermo è prodigioso su un altro colpo di testa, questa volta di Neri, ravvicinato e a botta sicura.