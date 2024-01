Quarti di Coppa Italia, Motta: “a Firenze con il solito spirito”

Chiuso il girone di andata con il pareggio interno raggiunto in extremis contro il Genoa, il Bologna si appresta a tornare in campo in Coppa Italia per sfidare la Fiorentina diretta da Vincenzo Italiano. Un derby dell’Appennino ancora più sentito del solito, dunque, visto che chi riuscirà a spuntarla volerà direttamente in semifinale.

Le parole del mister rossoblù

“L’umore è ottimo, i ragazzi sono pronti per una sfida come questa”, ha dichiarato subito l'allenatore felsineo nel consueto appuntamento con la stampa della vigilia. “In campionato abbiamo perso contro di loro pur non meritandolo, ma ogni partita è una storia diversa. Loro hanno capacità fisiche, tecniche e mentali per giocare partite del genere: sono favoriti, ma noi siamo concentrati e determinati per fare una super prestazione”.

L’impegno infrasettimanale potrebbe portare a qualche rotazione nello “starting eleven”, un turnover che tuttavia non dovrebbe riguardare Zirkzee, squalificato in vista di Cagliari e quindi potenziale titolare inamovibile nella notte toscana: “Joshua dall’inizio? Vedremo, così come per Ferguson che non c’era contro il Genoa e per la scelta del portiere che partirà dal primo minuto. Di sicuro dovremo ancora rinunciare a Karlsson, perché è ancora in via di guarigione”.

Bonifazi allo “Stirpe”

Nel frattempo, si registra il primo movimento in uscita di questa sessione di mercato invernale. Il club di Joey Saputo, infatti, ha comunicato di aver ceduto al Frosinone a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 le prestazioni sportive del difensore Kevin Bonifazi. “Stava benissimo a Bologna, ma vedevo altri prima di lui in quella posizione e nell’ultimo periodo ha giocato poco. Mi dispiace non avergli dato più spazio in campo e gli auguro il meglio”, ha chiosato Thiago Motta parlando del suo ex centrale, “ovviamente non quando giocherà contro di noi”.