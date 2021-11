Seconda sconfitta consecutiva per l'Atletico Castenaso

Squadra in casa

Squadra in casa Atletico Castenaso

L'Atletico Castenaso sta passando un periodo di flessione.

Nel match di ieri, valevole per la 9° giornata del campionato di Promozione Girone D, il club bolognese è sceso in campo contro il Porretta 1924.

Nel primo tempo le due squadre si sono affrontate a viso aperto senza trovare perà la via del goal.

Tutto accade nel secondo tempo. Dopo diverse opportunità di andare in vantaggio per ambedue i club, al 79° arriva il goal del vantaggio con Maccaluso. La partita sembrava oramai indirizzata verso una vittoria per l'Atletico Castenaso ecco che al 90° arriva il pareggio degli ospiti con Adeyemi. Ulteriore colpo di scena arriva poco dopo arriva la doppietta di Adeyemi che sigla il 1 a 2.