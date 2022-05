Serie D, finisce 1-1 tra Sasso Marconi e Rimini

Squadra in casa

Squadra in casa Sasso Marconi

SASSO MARCONI-RIMINI 1-1

SASSO MARCONI: Auregli, Medi, Biguzzi, Colarieti (44′ st Boriani), Pedrelli, Saputo, Draghetti (8′ st Grazdhani), Torelli, Testoni (34′ st Fiorentini), Monti (31′ st Errichiello), Jassey (41′ st Galassi). All. Gori.

RIMINI: Marietta, Tanasa, Panelli, Tonelli, Mencagli, Gabbianelli, Contessa, Ferrara (20′ st Germinale), Lo Duca, Andreis (16′ st Greselin), Pietrangeli. All. Gaburro.

ARBITRO: Dylan Marin di Portrogruaro.

RETI: 23′ pt Mencagli (R), 33′ pt Torelli (S).

E' terminata con un pareggio la sfida andata in scena allo stadio Carbonchi tra i padroni di casa del Sasso Marconi ed il Rimini. Un punto che mantiene viva la speranza dei bolognesi di togliersi dalla scomoda posizione della retrocessione diretta, con la zona playout che dista ad una sola lunghezza. Dopo una fase di equilibrio, sono stati gli opsiti che hanno trovato il guizzo giusto aprendo la marcature al 23' con la rete di Mencagli. La reazione del Sasso Marconi non è tardata ad arrivare, quando all 33' Torelli ha ristabilito la parità. La prima frazione di gioco si è chiusa, dunque, con il punteggio di 1-1. Nella ripresa, a regnare è stato l'equilibrio, con nessuna delle due formazioni che è riuscita a prevalere sull'altra.